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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Шарлотка з вишнею: рецепт смачної випічки

Легка шарлотка з вишнею — це ароматна начинка з легкою кислинкою та пишне тісто.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
194 ккал
Шарлотка з вишнею

Шарлотка з вишнею / © Credits

Готується дуже просто, десерт виходить дуже яскравим та соковитим.

Інгредієнти

вишня свіжа
500 г
борошно пшеничне
1 скл.
цукор
1 скл.
ванільний цукор
10 г
сіль
цукрова пудра

  1. Вишню промийте та видаліть кісточки.

  2. Збийте міксером яйця із сіллю та ванільним цукром до пишної піни. Частинами, підсипаючи цукор, продовжуйте збивати міксером до світлої маси, яка має збільшитись у 3-4 рази.

  3. Додайте частинами просіяне борошно і акуратно силіконовою лопаткою перемішайте знизу вгору, щоб не було борошняних грудочок.

  4. Дно форми для випікання застеліть пергаментним папером, вилийте половину тіста, викладіть вишню і залийте рештою тіста.

  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Дайте шарлотці трохи охолонути у формі, а потім перекладіть на решітку до повного остигання.

  6. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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