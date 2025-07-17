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Шарлотка з вишнею: рецепт смачної випічки
Легка шарлотка з вишнею — це ароматна начинка з легкою кислинкою та пишне тісто.
Готується дуже просто, десерт виходить дуже яскравим та соковитим.
Інгредієнти
- вишня свіжа
- 500 г
- борошно пшеничне
- 1 скл.
- цукор
- 1 скл.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
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- цукрова пудра
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Вишню промийте та видаліть кісточки.
Збийте міксером яйця із сіллю та ванільним цукром до пишної піни. Частинами, підсипаючи цукор, продовжуйте збивати міксером до світлої маси, яка має збільшитись у 3-4 рази.
Додайте частинами просіяне борошно і акуратно силіконовою лопаткою перемішайте знизу вгору, щоб не було борошняних грудочок.
Дно форми для випікання застеліть пергаментним папером, вилийте половину тіста, викладіть вишню і залийте рештою тіста.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Дайте шарлотці трохи охолонути у формі, а потім перекладіть на решітку до повного остигання.
Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.