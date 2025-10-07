- Дата публікації
Шарлотка зі сливами: пиріг, який завжди вдається
Шарлотка зі сливами готується не складніше, ніж класична з яблуками. Це простий пиріг, який завжди вдається.
Хрумка скоринка зверху, повітряне тісто та соковита, ароматна начинка — така випічка прикрасить будь-яке чаювання.
Інгредієнти
Для тіста:
борошно пшеничне — 160 г
яйця курячі — 4 шт.
цукор — 180 г
цукор ванільний — 1 ч. л.
сіль — щіпка
сливи — 350 г
масло вершкове
пудра цукрова
Для посипання:
цукор — 1 ст. л.
кориця мелена — 1 ч. л.
Приготування
Сливи розріжте навпіл, видаліть кісточки та розріжте на середні часточки.
Цукор перемішайте з корицею.
Збийте міксером яйця з цукром і сіллю в пишну піну. Додайте ванільний цукор, частинами просіяне борошно та перемішайте акуратно силіконовою лопаткою від низу до верху.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вилийте тісто, викладіть сливи та посипте пиріг зверху цукром із корицею.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин до золотистого кольору. Охолодіть шарлотку у формі, потім дістаньте її та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.