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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Шашлик з курки на кефірі: рецепт для пікніка

Одним із найкращих варіантів для маринування м’яса є кефір.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Шашлик з курки

Шашлик з курки / © Credits

Кефір ідеально розм’якшує м’ясо, роблячи його соковитим і м’яким.

Інгредієнти

куряче філе
1,5 кг
кефір
0,5 л
ріпчаста цибуля
3 шт.
сушений часник
1 ч. л.
гірчиця
1 ч. л.
карі
1 ч. л.
приправа для курки
1 ч. л.
сіль
чорний мелений перець

  1. Цибулю очистьте і наріжте кільцями.

  2. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматками.

  3. Викладіть м’ясо до миски, додайте цибулю, сушений часник, гірчицю, карі, приправу для курки, чорний мелений перець, сіль, влийте кефір, добре перемішайте руками та залиште маринуватися на 30–60 хвилин.

  4. М’ясо й цибулю насадіть на шампури щільно одне до одного та обсмажте на мангалі. Під час готування полийте 1–2 рази залишками маринаду.

Поради:

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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