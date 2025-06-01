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Шашлик з курки на кефірі: рецепт для пікніка
Одним із найкращих варіантів для маринування м’яса є кефір.
Кефір ідеально розм’якшує м’ясо, роблячи його соковитим і м’яким.
Інгредієнти
- куряче філе
- 1,5 кг
- кефір
- 0,5 л
- ріпчаста цибуля
- 3 шт.
- сушений часник
- 1 ч. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- карі
- 1 ч. л.
- приправа для курки
- 1 ч. л.
- сіль
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- чорний мелений перець
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Цибулю очистьте і наріжте кільцями.
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматками.
Викладіть м’ясо до миски, додайте цибулю, сушений часник, гірчицю, карі, приправу для курки, чорний мелений перець, сіль, влийте кефір, добре перемішайте руками та залиште маринуватися на 30–60 хвилин.
М’ясо й цибулю насадіть на шампури щільно одне до одного та обсмажте на мангалі. Під час готування полийте 1–2 рази залишками маринаду.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.