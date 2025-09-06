Шашлик із підчеревини у вині: рецепт соковитого мʼяса

Шашлик із підчеревини у вині tiktok.com_@kubfood

Реклама

Саме такий оригінальний рецепт шашлику з підчеревини у червоному сухому вині радить фудблогер Олександр Кубицький. Ця страва стане родзинкою будь-якого пікніка, адже поєднання ніжної свинини, ароматних спецій та вина робить м’ясо особливо соковитим і надзвичайно ароматним. А головне, його досить просто готувати.

Підчеревина, частина свинини з прошарками м’яса та сала, — ідеальний вибір для шашлику. Завдяки жировим прожилкам страва виходить соковитою навіть після тривалого обсмажування на вугіллі. А якщо замаринувати м’ясо у вині, воно не лише розкриє свій смак, а й набуде легких фруктових ноток.

Інгредієнти Свинина (підчеревина) 1,5 кг Червоне сухе вино 250 мл Цибуля 4–5 шт. Часник 4–5 зубців Сіль Чорний перець Паприка Чебрець або розмарин

Приготування

Підчеревину наріжте тонкими слайсами, так м’ясо швидше промаринується та рівномірно просмажиться. Натріть цибулю на тертці або подрібніть у блендері. Виділений сік допоможе розм’якшити волокна м’яса. Змішайте м’ясо з цибулею, часником та спеціями. Додайте вино і добре перемішайте. Накрийте посудину та залиште у холодильнику щонайменше на 6–12 годин. Якщо є час, краще витримати довше — м’ясо стане ще ніжнішим. Кожен слайс скрутіть у невеликий рулетик і нанизуйте на шампури. Це не лише красиво, а й зручно для приготування. Викладайте шашлик на гаряче вугілля та смажте до золотистої скоринки, регулярно перевертайте. За бажанням можна періодично змащувати м’ясо залишками маринаду для додаткового аромату.

Поради

Вино вибирайте сухе, воно краще розкриє смак м’яса. Напівсолодке чи десертне додасть зайвої солодкавості.

Додайте трави, чебрець чи розмарин чудово поєднуються зі свининою.

Готуйте на середньому жарі, адже сильний вогонь може підпалити жир, а слабкий — пересушити м’ясо.

Шашлик із підчеревини у вині — це страва, яка вразить навіть гурманів. Легкий фруктовий аромат вина, ніжне м’ясо та апетитна скоринка створюють ідеальне поєднання для святкової атмосфери на природі. Якщо хочете здивувати гостей чи просто потішити родину, обов’язково спробуйте цей рецепт.