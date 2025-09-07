- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Шашлик із шампіньйонів у беконі: цікавий рецепт для пікніка
Шашлик — це не завжди про м’ясо. Якщо ви хочете здивувати гостей на пікніку чи потішити родину оригінальною закускою вдома, спробуйте шашлик із шампіньйонів у беконі.
Ця страва має одразу кілька переваг, адже швидко готується, має апетитний аромат та підходить як самостійна закуска чи доповнення до основних страв. Рецепт приготування такого шашлика поділилися на сторінці Рецепти від Mil Alexx.
Інгредієнти
- Шампіньйони середнього розміру
- 10 шт.
- Бекон (тонкі скибочки)
- 10 шт.
- Майонез
- 2 ст. л
- Соєвий соус
- 3 ст. л
- Сіль
-
- Чорний перець
-
- Паприка
-
- Хмелі-сунелі
-
- Часник
- 2–3 зубчики
Приготування
Ретельно очистьте шампіньйони від бруду, промийте під проточною водою та просушіть паперовим рушником.
Змішайте майонез, соєвий соус, спеції та, за бажанням, подрібнений часник. Додайте гриби та перемішайте так, щоб маринад покрив кожен грибочок. Залиште на 20 хв.
Кожен гриб обгорніть тонкою скибочкою бекону та нанизуйте на шампури чи дерев’яні шпажки.
Готуйте на розпеченому вугіллі, постійно перевертайте, 7–10 хв до золотистої скоринки. Якщо готуєте вдома, запікайте у духовці за 200°C близько 15 хв.
Ідеально смакують із овочами гриль, зеленню та келихом сухого вина.
Щоб бекон не розгортався під час смаження, закріпіть його зубочисткою та використовуйте тонкі шпажки.