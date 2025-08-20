Шашлик із скумбрії: рецепт соковитої риби

Шашлик із скумбрії instagram.com_olga_riabenko / © Instagram

Реклама

Ця риба цінується не лише за смак, а й за користь для здоров’я, вона багата на омега-3 жирні кислоти, білок, вітаміни D та групи B, а також мінерали — йод, калій, фосфор. Тож такий шашлик — це не лише смачно, а й корисно для серця, мозку та імунітету. Як його правильно приготувати розповіла фудблогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти Скумбрія 3 шт. Цибуля 1–2 шт. Соєвий соус 50 мл Олія з травами 60 мл Сіль Перець Паприка мелена 1 ч. л

Приготування

Скумбрію очистьте від нутрощів, відріжте голову та хвіст, промийте під проточною водою. Наріжте порційними шматочками товщиною 3–4 см. Змішайте рибу з цибулею, соєвим соусом, спеціями та ароматною олією. Залиште маринуватися щонайменше на 1 годину, якщо є час, краще 2–3 години у холодильнику. Для ідеального результату використовуйте вугілля, яке добре прогоріло та не дає відкритого полум’я. Рибі потрібен жар, а не вогонь. Акуратно надіньте шматочки на шампури, чергуючи з кільцями цибулі. Готуйте 8–10 хв з кожного боку, періодично змащуйте залишками маринаду. Головне — не пересушити, скумбрія має залишатися ніжною.

Поради

Якщо боїтеся, що риба буде розпадатися, можна готувати її не на шампурах, а у спеціальній ґратці для риби.

До маринаду чудово підійде лимонний сік, він надає свіжості та допомагає прибрати зайвий запах риби.

Скумбрія добре поєднується з овочами гриль, наприклад перцем, цукіні, баклажанами. Можна нанизувати їх разом або подавати як гарнір.

Ідеальний соус до такого шашлику — соус із йогурту та зелені, він підкреслить ніжність риби та додасть свіжості.

Шашлик із скумбрії — це чудова альтернатива м’ясу для тих, хто хоче урізноманітнити меню. Він підійде і для сімейних пікніків, і для вечері на дачі. А головне — це страва, яка поєднує смак, користь і простоту приготування.