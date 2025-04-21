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Шашлик, маринований у гранатовому соусі: незвичайний рецепт
Приготуйте шашлик, маринований у гранатовому соусі. Він надасть м’ясу кисло-солодкий смак та гарний відтінок.
Завдяки такому маринаду м'ясо виходить м'яким та соковитим. Чим довше воно маринуватиметься, тим буде смачнішим.
Інгредієнти
- свинина (ошийок)
- 1,5 кг
- гранатовий соус
- 80 мл
- цибуля ріпчаста
- 400 г
- паприка мелена
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- 0,5 ч. л.
- орегано сухий
- 1 ст. л.
- сіль
- 1,5 ст. л.
Цибулю очистьте, наріжте півкільцями і перетріть руками до виділення соку.
М'ясо промийте, обсушіть паперовим рушником.
У мисці змішайте м'ясо із сіллю, паприкою, орегано, чорним меленим перцем.
Додайте цибулю, гранатовий соус, акуратно перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на шість годин.
М'ясо насадіть на шампур без цибулі і обсмажте, періодично перевертаючи, до золотистого кольору.
Перевірте готовність ножем: у разі проколювання повинен виділитися прозорий сік.
Поради:
Спеції та цибулю додавайте на свій смак.
М'ясо бажано маринувати 12-16 годин.
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