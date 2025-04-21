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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Шашлик, маринований у гранатовому соусі: незвичайний рецепт

Приготуйте шашлик, маринований у гранатовому соусі. Він надасть м’ясу кисло-солодкий смак та гарний відтінок.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
236 ккал
Шашлик маринований у гранатовому соусі

Шашлик маринований у гранатовому соусі / © Credits

Завдяки такому маринаду м'ясо виходить м'яким та соковитим. Чим довше воно маринуватиметься, тим буде смачнішим.

Інгредієнти

свинина (ошийок)
1,5 кг
гранатовий соус
80 мл
цибуля ріпчаста
400 г
паприка мелена
1 ст. л.
перець чорний мелений
0,5 ч. л.
орегано сухий
1 ст. л.
сіль
1,5 ст. л.

  1. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями і перетріть руками до виділення соку.

  2. М'ясо промийте, обсушіть паперовим рушником.

  3. У мисці змішайте м'ясо із сіллю, паприкою, орегано, чорним меленим перцем.

  4. Додайте цибулю, гранатовий соус, акуратно перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на шість годин.

  5. М'ясо насадіть на шампур без цибулі і обсмажте, періодично перевертаючи, до золотистого кольору.

  6. Перевірте готовність ножем: у разі проколювання повинен виділитися прозорий сік.

Поради:

  • Спеції та цибулю додавайте на свій смак.

  • М'ясо бажано маринувати 12-16 годин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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