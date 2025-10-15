ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Шашлик, маринований у вині: як приготувати соковите м’ясо

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких чи друзів, приготуйте шашлик, маринований у вині. Для маринаду підійде будь-яке сухе біле або червоне вино.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
324 ккал
Шашлик маринований у вині

Шашлик, маринований у вині / © Credits

Завдяки вину м’ясо виходить соковитим, ніжним та ароматним. Спирт під час обсмажування випарується і зовсім не відчуватиметься.

Інгредієнти

свинина (ошийок)
1 кг
вино червоне сухе
500 мл
цибуля ріпчаста
4 шт.
сік лимона
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю очистьте та наріжте великими кільцями.

  2. М’ясо помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматки. Викладіть до миски, додайте цибулю, полийте лимонним соком, поперчіть, посоліть, перемішайте, потім залийте вином і ще раз перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 5–6 годин.

  3. Насадіть м’ясо на шампури, чергуючи з цибулею. Смажте на вугіллі до золотистої скоринки, постійно повертаючи та поливаючи маринадом.

Поради:

  • Спеції додавайте на свій смак.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie