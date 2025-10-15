- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Шашлик, маринований у вині: як приготувати соковите м’ясо
Якщо ви хочете здивувати своїх близьких чи друзів, приготуйте шашлик, маринований у вині. Для маринаду підійде будь-яке сухе біле або червоне вино.
Завдяки вину м’ясо виходить соковитим, ніжним та ароматним. Спирт під час обсмажування випарується і зовсім не відчуватиметься.
Інгредієнти
- свинина (ошийок)
- 1 кг
- вино червоне сухе
- 500 мл
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- сік лимона
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Цибулю очистьте та наріжте великими кільцями.
М’ясо помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматки. Викладіть до миски, додайте цибулю, полийте лимонним соком, поперчіть, посоліть, перемішайте, потім залийте вином і ще раз перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та покладіть до холодильника на 5–6 годин.
Насадіть м’ясо на шампури, чергуючи з цибулею. Смажте на вугіллі до золотистої скоринки, постійно повертаючи та поливаючи маринадом.
Поради:
Спеції додавайте на свій смак.