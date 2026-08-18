Шашлик із соковитої скумбрії з аджикою: рецепт для мангала

Шашлик зі скумбрії з аджикою tiktok.com/@kubfood

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Цього літа головною стравою на мангалі стає скумбрія. Фудблогер Олександр Кубицький розповів, як замаринувати жирну рибу з абхазькою аджикою, лимоном і спеціями, щоб вона вийшла соковитою, ароматною та з апетитною скоринкою.

Інгредієнти

велика скумбрія — 2 шт.

абхазька аджика — 2 ст. л

олія — 2 ст. л

сік — ½ лимона

чорний перець

коріандр

запашний перець

насіння гірчиці

копчена паприка — дрібка

Приготування

Скумбрію наріжте великими шматками. Додайте аджику, олію, лимонний сік і свіжозмелені спеції. Добре перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив рибу. Залиште приблизно на 60 хв, цього часу достатньо, щоб скумбрія увібрала аромат спецій, але не втратила свою соковитість. Після маринування нанизуйте шматки риби на шампури та відправляйте на мангал. Головний секрет — не поспішати та не робити занадто сильний жар. Смажте скумбрію на мінімальному вогні та періодично перевертайте шампури.

Риба готується досить швидко, тому важливо стежити за нею, щоб не пересушити. Щойно м’ясо стане готовим, знімайте скумбрію з вогню.

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Літній салат

Інгредієнти

помідори

огірки

болгарський перець

синя цибуля

улюблена зелень

французька гірчиця

соєвий соус

Приготування

Наріжте помідори, огірок, болгарський перець і синю цибулю. Додайте багато свіжої зелені. Для заправки автор рецепта пропонує використати французьку гірчицю та соєвий соус.

Салат виходить хрустким, свіжим і чудово врівноважує насичений смак гарячої скумбрії.

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Подавання

Викладіть на дерев’яну дощечку кружечки лимона, зверху розмістіть готовий шашлик зі скумбрії, а поруч — літній салат.

Перед самим подавання додайте ще трохи свіжого лимонного соку.

Шашлик зі скумбрії — чудова альтернатива звичному м’ясу на мангалі. Він швидко готується, не потребує складного маринаду, а поєднання аджики, лимона та копченої паприки робить смак яскравим і по-літньому щедрим.

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