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Шашлик зі свинини в цибулевому маринаді: класичний рецепт
Особливість приготування шашлика в тому, що він маринується в цибулевому маринаді без оцту.
Вам знадобиться мінімум інгредієнтів: м’ясо, багато цибулі, чорний мелений перець і сіль. Цибуля додасть м’ясу ідеального смаку, м’якості та аромату. Подавайте зі свіжими овочами або томатним соусом.
Інгредієнти
- свиняча шия
- 1,5 кг
- ріпчаста цибуля
- 700 г
- чорний мелений перець
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- сіль
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М’ясо промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматками.
Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
Викладіть м’ясо до глибокої миски, посоліть, поперчіть, додайте цибулю і добре перемішайте, приминаючи і притискаючи його.
Накрийте харчовою плівкою та покладіт до холодильника на 3–4 години маринуватися.
М’ясо нанижіть на шампури без цибулі та обсмажте до повної готовності.
Поради:
Перевірити готовність страви можна, зробивши надріз на одному зі шматочків: якщо сік прозорий — м’ясо готове.
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