ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Шашлик зі свинини в цибулевому маринаді: класичний рецепт

Особливість приготування шашлика в тому, що він маринується в цибулевому маринаді без оцту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Шашлик зі свинини у цибульному маринаді

Шашлик зі свинини в цибулевому маринаді / © Credits

Вам знадобиться мінімум інгредієнтів: м’ясо, багато цибулі, чорний мелений перець і сіль. Цибуля додасть м’ясу ідеального смаку, м’якості та аромату. Подавайте зі свіжими овочами або томатним соусом.

Інгредієнти

свиняча шия
1,5 кг
ріпчаста цибуля
700 г
чорний мелений перець
сіль

  1. М’ясо промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматками.

  2. Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.

  3. Викладіть м’ясо до глибокої миски, посоліть, поперчіть, додайте цибулю і добре перемішайте, приминаючи і притискаючи його.

  4. Накрийте харчовою плівкою та покладіт до холодильника на 3–4 години маринуватися.

  5. М’ясо нанижіть на шампури без цибулі та обсмажте до повної готовності.

Поради:

  • Перевірити готовність страви можна, зробивши надріз на одному зі шматочків: якщо сік прозорий — м’ясо готове.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie