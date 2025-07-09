Шашлики з тофу та пряними огірками: рецепт цікавої закуски

Шашлики з тофу та пряними огірками / © Associated Press

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Ми знайшли для вас яскравий, ароматний та корисний рецепт — шашлики з тофу в арахісовому соусі з пікантним салатом із «битих» огірків, редискою та рисом. Це не просто вегетаріанська страва — це кулінарна подорож до Азії, що з першої ложки зачаровує поєднанням текстур і смаків. А про рецепт приготування розповіли на сторінці Planthood.

Інгредієнти

Для шашликів

Твердий тофу 300 г

Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Соєвий соус 1 ст. л

Рослинна олія 1 ст. л

Для соусу сатай

Арахісова олія 2 ст. л

Соєвий соус 1 ст. л

Рисовий оцет 1 ч. л

Кленовий сироп або мед 1 ч. л

Часник 1 зубчик

Кунжутна олія 1 ч. л

Чилі

Гаряча вода 2–3 ст. л

Для «битих» огірків

Огірки 2 шт.

Сіль 1 ч. л

Рисовий оцет 1 ч. л

Кунжутна олія 1 ч. л

Часник 1 зубчик

Чилі ½ ч. л

Додатково

Редиска 100 г

Рис для суші 1 склянка

Кунжут

Подріблений арахіс

Зелень

Приготування

Підготуйте тофу

Промокніть тофу паперовим рушником, злегка притисніть, щоб позбутись зайвої вологи.

Наріжте кубиками, обваляйте у кукурудзяному крохмалі.

Змішайте соєвий соус та олію, полийте тофу, перемішайте.

Нанизуйте кубики на шпажки.

Обсмажте на грилі чи запечіть у духовці за 200°C близько 15 хв, періодично перевертайте до золотистої скоринки.

Приготуйте соус сатай

У мисці змішайте всі інгредієнти до однорідності.

Половину соусу можна використати як маринад або глазур для шашликів, решту залишити, щоб полити зверху.

«Бийте» огірки

Наріжте огірки навпіл уздовж, злегка побийте качалкою або ножем до появи тріщин.

Посоліть, залиште на 10 хв, злийте рідину.

Додайте часник, оцет, кунжутну олію, чилі — перемішайте.

Зберіть страву

На дно тарілки викладіть рис.

Поруч — тофу-шашлики, збиті огірки, редиску.

Полийте рештою соусу сатай, посипте кунжутом та арахісом, додайте свіжу зелень.

Поради

Щоб зробити страву ситнішою, додайте варене яйце чи авокадо.

Якщо любите гострі страви, лодайте трохи самбалу чи чилі.

Ця тарілка з шашликами з тофу — не просто модна альтернатива м’ясу, це вибух смаку, кольору та натхнення. Вона вражає з першого погляду та підкорює з першого шматочка.