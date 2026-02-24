Шаурма / © Associated Press

Шаурма «Цезар» — це легкий і стильний перекус, який поєднує класичний салат «Цезар» та зручну форму лаваша. Соковита курка, хрумкі крутони, насичений сир та ароматний соус роблять кожен укус справжнім святом смаку. І, що найкраще, його можна приготувати за домашніми правилами, контролювати процес, а от як саме все зробити — розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

Для курки

куряча грудка — 900 г

копчена паприка — 1 ст. л.

часникова приправа — 1 ст. л.

олія — 2 ст. л.

сіль

чорний перець

Для соусу «Цезар»

майонез — 1 скл.

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

вустерський соус — 1 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

часник — 1 зубчик

оливкова олія — 1 ст. л.

тертий пармезан — 1/3 скл.

вода — 2–3 ст. л.

сіль

перець

Для салату «Цезар»

подрібнений салат — 2 скл.

тертий пармезан — ½ скл.

крутони — ½ скл.

соус «Цезар» — ½ скл.

готова курка

Приготування

Курка

Замаринуйте курку в солі, перці, паприці та часниковій приправі на 1–2 години. Розігрійте сковороду на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Обсмажте курку 10–12 хв, поки вона не стане золотистою і повністю готовою.

Це базовий етап, адже аромат спецій робить курку справжньою зіркою страви.

Соус

Змішайте всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Додайте трохи води, щоб соус став рідким і легко обволікав салат.

Салат

Змішайте салат, курку, крутони, пармезан і соус. Дрібно поріжте все ножем.

Формування

Викладіть суміш на великий лаваш. Загорніть у щільний рулет. Розігрійте сковороду на середньому вогні з невеликою кількістю олії. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.

Подавайте теплим із додатковим соусом.

Шаурма «Цезар» — це не просто швидкий ланч. Це поєднання класики та сучасності. Приготування займає трохи часу, але як результат, матимете неймовірно смачний, корисний і стильний обід або вечерю, яка точно підніме настрій.