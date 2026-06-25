Що краще для випічки: вершкове масло, маргарин чи рослинний спред

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На поличках супермаркетів невпинно зростає кількість замінників вершкового масла — вже можна знайти для випічки, для хліба, для смаження, а ще спреди та маргарини. Усі вони з різними відсотками жирності та кількістю молока. Що краще використовувати для випічки: масло, спред чи маргарин?

Про це розповіли The Pioneer Woman.

Масло, маргарин чи спред: що використовувати для випічки

Попри схоже упакування, маргарин, традиційне масло та рослинні спреди мають різний хімічний склад. Це суттєво впливає на смаки продуктів, особливо випічки. Фахівці класифікують ці продукти за типом сировини та кінцевим вмістом жиру:

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Вершкове масло виготовляють лише з вершків (молочного жиру).

Маргарин виготовляють переважно з рослинних олій, іноді з додаванням інших жирів.

Спреди є комбінацією олій та води, де відсоток жирності може суттєво коливатися.

Спреди чи масляні спреди розроблені для легкого намазування, але не здатні забезпечити належну якість у приготуванні страв. Кондитери радять завжди перевіряти склад на звороті упакування: чим вищий вміст жиру і чим далі вода у списку інгредієнтів, тим кращим буде результат вашої випічки.

Для випічки критично важлива жирність вершкового масла. Жир відіграє ключову роль у формуванні текстури, вологості, структури та підрум’янюванні виробів з тіста. Під час збивання з цукром жир утримує повітря, а під час танення в духовці забезпечує ніжність текстури та насичений смак.

Також випічка на основі вершкового масла пахне в рази сильніше.

Якщо замінити вершкове масло на спред з високим вмістом води, у вас порушиться баланс пропорцій. Печиво може розтікатися, коржі можуть стати дуже сухими тощо. Саме тому вам доведеться шукати нові рецепти під маргарин чи спред.

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Вершкове масло є «золотим стандартом» для страв, адже його можна використовувати для випічки, м’яса, солодких та солоних страв, соусів. Якщо розтопити масло до золотавого стану, страви отримають карамельно-горіховий присмак.

Маргарин можуть використовувати люди, які намагаються уникати молочних продуктів та контролювати споживання насичених жирів. Твердий маргарин у брусках з високим рівнем жирності може замінити вершкове масло у випічці.

Також ви можете спробувати рослинні альтернативи вершкового масла з формулами, що максимально відтворюють властивості тваринного жиру в кулінарії.

Наразі важко сказати, що корисніше для здоров’я: вершкове масло чи маргарин, адже масло проходить мінімальну обробку та виготовляється з простих інгредієнтів, проте має високий вміст насичених жирів. А маргарин зазвичай виробляється з рослинних олій і містить менше насичених жирів, але є продуктом глибшого технологічного перероблення.

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Дієтологи роблять вибір на користь вершкового масла, але в помірних кількостях.

Чи можна їсти вершкове масло щодня

Нагадаємо, що сучасні дослідження підтверджують користь помірного вживання натурального вершкового масла. Цей продукт є джерелом концентрованих молочних жирів і важливих жиророзчинних вітамінів (A, D, E та K), які підтримують зір, шкіру, кісткову тканину та нормальне згортання крові.

Експерти не радять повністю відмовлятися від масла, а рекомендують включати його до щоденного меню.

Користь масла полягає в тому, що воно допомагає організму краще засвоювати вітаміни з інших продуктів, містить коротколанцюгові жирні кислоти та швидко дає відчуття насичення. Оптимальна та безпечна щоденна порція для дорослих становить 10–20 грамів натурального продукту без рослинних жирів і штучних добавок.

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