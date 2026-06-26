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Що приготувати з кабачків: рецепт рулету з вершковим сиром і зеленню
Це соковита та легка закуска, яка підійде як для святкового столу, так і на щодень.
Для основи запечіть у духовці кабачковий корж, потім змастіть його вершковим сиром із додаванням зелені та часнику, а потім наріжте на рулетики.
Інгредієнти:
кабачки — 2 шт. (500–600 г);
курячі яйця — 4 шт.;
пшеничне борошно — 2 ст. л.;
чорний мелений перець;
сіль.
Для начинки:
вершковий сир — 250 г;
часник — 2–3 зубчики;
зелень (кріп, петрушка);
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
Кабачки помийте, натріть на крупній тертці, посоліть, залиште на 10 хвилин і ретельно відіжміть масу руками, щоб видалити рідину, що виділилася.
Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Яйця з сіллю збийте віничком, додайте кабачкову масу, борошно, мелений чорний перець і перемішайте. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до золотистого кольору, остудіть, переверніть і обережно зніміть пергамент.
У мисці змішайте вершковий сир, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Змастіть поверхню коржа сирною масою та скрутіть у щільний рулет, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 1–2 години, потім зніміть плівку і наріжте навскоси на рулетики.
Поради:
Використовуйте молоді кабачки.