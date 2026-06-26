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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Що приготувати з кабачків: рецепт рулету з вершковим сиром і зеленню

Це соковита та легка закуска, яка підійде як для святкового столу, так і на щодень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Рулет із кабачків із вершковим сиром та зеленню

Рулет із кабачків із вершковим сиром та зеленню / © Credits

Для основи запечіть у духовці кабачковий корж, потім змастіть його вершковим сиром із додаванням зелені та часнику, а потім наріжте на рулетики.

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт. (500–600 г);

  • курячі яйця — 4 шт.;

  • пшеничне борошно — 2 ст. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль.

Для начинки:

  • вершковий сир — 250 г;

  • часник — 2–3 зубчики;

  • зелень (кріп, петрушка);

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, натріть на крупній тертці, посоліть, залиште на 10 хвилин і ретельно відіжміть масу руками, щоб видалити рідину, що виділилася.

  2. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Яйця з сіллю збийте віничком, додайте кабачкову масу, борошно, мелений чорний перець і перемішайте. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до золотистого кольору, остудіть, переверніть і обережно зніміть пергамент.

  6. У мисці змішайте вершковий сир, зелень, часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  7. Змастіть поверхню коржа сирною масою та скрутіть у щільний рулет, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 1–2 години, потім зніміть плівку і наріжте навскоси на рулетики.

Поради:

  • Використовуйте молоді кабачки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
217
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