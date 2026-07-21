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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Шкільна піца: як приготувати смаколик з дитинства

Шкільна піца — тонке тісто, ковбаса, сир, маринований огірок і той самий соус із кетчупу та майонезу — смак, який переносить у коридори школи, великі перерви та маленькі радощі після уроків.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Шкільна піца tiktok.com/@yizhlo_ua

Шкільна піца tiktok.com/@yizhlo_ua

У кожного покоління є своя гастрономічна машина часу. Для багатьох українців нею стала саме шкільна піца — проста, доступна та неймовірно затишна. Це не ресторанна італійська піца з великою кількістю моцарели чи вишуканими додатками. Її чарівність — у простоті, м’яке дріжджове тісто, соковита начинка, розплавлений сир і знайоме поєднання кетчупу з майонезом.

Рецепт зі сторінки YIZHLO — ідеальна домашня класика для сімейного сніданку, перекусу чи вечора, коли хочеться повернутися у безтурботні часи.

Інгредієнти

Для тіста

  • борошно 275 г

  • вода 160 г

  • олія 10 г

  • гранульовані дріжджі 6 г

  • цукор 1 ч. л

  • сіль ½ ч. л

Для начинки

  • ковбаса 180 г

  • сир 150 г

  • мариновані огірки 60 г

  • майонез 3 ст. л

  • кетчуп 3 ст. л

Шкільна піца tiktok.com/@yizhlo_ua

Шкільна піца tiktok.com/@yizhlo_ua

Приготування

  1. Усі компоненти для тіста потрібно з’єднати у зручній ємності та добре вимішувати приблизно 10 хв, поки тісто не стане однорідним і еластичним.

  2. Після цього його накривають плівкою та залишають у теплому місці на 40–60 хв. Орієнтир готовності — тісто має збільшитися у 2–2,5 раза.

  3. Приготуйте соус із кетчупу та майонезу. У рецепті його можна назвати «кетчунезом» — улюбленою комбінацією, яка багато років була важливою частиною домашніх і шкільних перекусів.

  4. Після того, як тісто піднялося, його потрібно розділити на 6 однакових частин вагою приблизно 70–75 г кожна.

  5. Кожен шматочок тонко розкачують, товщина має бути близько 4–5 мм, і викладають заготівлю на деко.

  6. Далі основу змащують кетчунезом, додають начинку з ковбаси, сиру та маринованих огірків.

  7. Після формування піци деко накривають плівкою та залишають ще на 30 хв, щоб тісто стало ніжнішим і пухкішим.

  8. За бажанням бортики можна змастити збитим яйцем, це додасть їм красивої золотистої скоринки.

  9. Випікати піцу потрібно у добре розігрітій духовці за 190°C приблизно 13–15 хв.

Шкільна піца — більше, ніж просто випічка, це маленький шматочок ностальгії, який легко створити власноруч на домашній кухні. Просте дріжджове тісто, знайомі інгредієнти та трохи часу — і перед вами страва, яка дарує не лише смак, а й теплі спогади. Іноді найулюбленіші рецепти — саме ті, що повертають нас у найпростіші та найщасливіші моменти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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