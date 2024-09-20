Шкільні міні-піци: рецепт родом із дитинства

Певно майже всі з нас памʼятають аромат шкільної піци за якою більшість стояли в черзі на великій перерві. Спробуйте приготувати вдома ту саму шкільну піцу.
Фудблогерка yuliia.senych показала, як швидко приготувати міні-піци з улюбленої начинкою.
Інгредієнти
- Молоко
- Цукор
- 300 мл
- Сіль
- Сухі дріжджі
- 7 г
- Яйця
- 1 шт.
- Борошно
- 500 г
- Олія
- 30 г
- Ковбаса
- 250 г
- Солоні огірки
- Гриби
- Твердий сир
- 150 г
- Кетчуп
- Майонез
Приготування:
- До ледь теплого молока додайте цукор та дріжджі;
- Вбийте яйце, додайте сіль і просійте борошно;
- Влийте олію та замісіть мʼяке тісто;
- Залиште тісто підходити в теплому місці на годину — півтори;
- Потім ще раз замісіть і залиште на годину;
- Для начинки кубиком наріжте ковбасу та солоні огірки. Якщо хочете, можна додати гриби.Твердий сир натріть на терці;
- Тісто розділіть на 10 частин і залиште під рушником;
- Кожен шматочок розкачайте діаметром 13-15 см;
- Викладіть на деко, застелене пергаментом і залиште на 15 хвилин під рушником підходити;
- Змастіть кетчупом та майонезом, викладіть огірки, гриби, ковбасу та сир;
- Поставте випікатися в попередньо розігріту до 180°C духовку на 15-20 хвилин.
Смачного!
@yuliia.senych Шкільні міні - піци ,які продавали на великій перерві (Це ті піци,які я готувала нижче в відео для кавалера) Нам потрібні: ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ТІСТА Є В МОЄМУ ТЕЛЕГРАМ,ПОСИЛАННЯ В Приготування ⬇️ 1. До ледь теплого молока додаємо цукор та дріжджі. 2.Вбиваємо яйце,всипаємо сіль і просіюємо борошна. Вливаємо олію та замішуємо мʼяке тісто. Залишаємо тісто підходити в теплому місці на 1-1,3 години. Обминаємо і залишаємо ще на 1 год. 3. Для начинки кубиком нарізаємо ковбасу та солоні огірки. Якщо є,можна додати також гриби.Твердий сир натираємо на крупній терці. 4. Тісто обминаємо,ділимо на частини ~ 10шт і залишаємо під рушником. Кожен шматочок тіста розкочуємо в пласт діаметром 13-15см. 5. Викладаємо на деко,застелене пергаментом і залишаємо на 15хв під рушником підходити. Змащуємо кетчупом,викладаємо огірки,гриби,ковбасу та сир. Також можна додати майонез. Відправляємо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Смачного! #рецепт #піца #рецептиукраїнською #recipes #recipe #українською #рекомендації #хочурек ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
За власним бажанням ви можете змінити інгредієнти начинки.
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