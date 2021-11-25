Шкмерулі: готуємо курку за грузинським рецептом

Приготуйте шкмерулі. Це грузинська страва, де за дивовижною назвою ховається ніщо інше, як смажена курка у молочно-чесночному соусі.

Шкмерулі – це дуже ніжні та соковиті шматочки курятини із хрусткою засмаженою шкіркою, доповнені ароматним соусом. Будь-який гарнір тут зайвий. Тільки овочі та зелень. Дуже доречним будуть шоти – грузинський хліб у вигляді човника.

Інгредієнти:

1 курка вагою 1-1,2 кг

1 склянка молока

1 головка часнику

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Курку вимити, обсушити, розрізати вздовж грудки і злегка відбити, надаючи їй пласку форму подібно до того, як попередньо готують курча табака.

Підготовлену курку посолити, поперчити, змастити олією, викласти на сковороду і обсмажити з обох боків до рум'яної золотистої скоринки, притиснувши пресом тушку, або запекти в духовці, після чого обробити на порційні шматки.

Молоко закип'ятити, додати курячий жир, що витопився, пропущений через прес часник, злегка присолити і трохи проварити.

Обсмажені шматочки курки залити гарячим молочним соусом, довести до кипіння, зняти з вогню і настоятися 5 хвилин.

На замітку

Не секрет, що найкраще для шкмерулі підходить домашня курка, в ідеалі курча. Якщо таких швидко знайти не вдалося, намагайиеся обійти бройлерів і купіть фермерську курку.

У Грузії шкмерулі готують у кеці – кам'яних чи глиняних сковородах, але цілком допустимо використовувати чавунні сковороди.

Рецепт шкмерулі дуже короткий, і, на відміну від інших страв грузинської кухні, тут не використовується великий букет спецій, але іноді перед смаження курку натирають сванською сіллю абоаджикою.

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