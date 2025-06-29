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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Шніцель з пекінської капусти: рецепт незвичайної гарячої страви

Ті, хто люблять страви з капусти і не їдять м’яса, можуть приготувати просту і швидку страву — шніцель з пекінської капусти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Шніцель з пекінської капусти

Шніцель з пекінської капусти / © Credits

Для цього відбийте капусту, загорніть у неї сир та обсмажте у клярі.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — 500 г

  • сир моцарела — 150 г

Для кляру:

  • пшеничне борошно — 4 ст. л.

  • курячі яйця — 2 шт.

  • молоко — 50 мл

  • чорний мелений перець

  • сіль

  • олія

Приготування:

  1. Пекінську капусту розберіть на листки і відбийте кухонним молотком потовщену частину. Посоліть і поперчіть.

  2. Наріжте сир великими пластинами.

  3. Для кляру в миску вбийте яйця, влийте молоко, всипте борошно, додайте чорний мелений перець, сіль і добре збийте віничком.

  4. На листки капусти викладіть сир, загорніть конвертиком і вмочіть у кляр.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть капустяні шніцелі та обсмажте з двох боків 3–4 хвилини до золотистого кольору.

Поради:

  • Кляр має бути, як густа сметана.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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