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Шніцель з пекінської капусти: рецепт незвичайної гарячої страви
Ті, хто люблять страви з капусти і не їдять м’яса, можуть приготувати просту і швидку страву — шніцель з пекінської капусти.
Для цього відбийте капусту, загорніть у неї сир та обсмажте у клярі.
Інгредієнти:
пекінська капуста — 500 г
сир моцарела — 150 г
Для кляру:
пшеничне борошно — 4 ст. л.
курячі яйця — 2 шт.
молоко — 50 мл
чорний мелений перець
сіль
олія
Приготування:
Пекінську капусту розберіть на листки і відбийте кухонним молотком потовщену частину. Посоліть і поперчіть.
Наріжте сир великими пластинами.
Для кляру в миску вбийте яйця, влийте молоко, всипте борошно, додайте чорний мелений перець, сіль і добре збийте віничком.
На листки капусти викладіть сир, загорніть конвертиком і вмочіть у кляр.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть капустяні шніцелі та обсмажте з двох боків 3–4 хвилини до золотистого кольору.
Поради:
Кляр має бути, як густа сметана.