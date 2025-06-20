Шоколадка з полуницею: рецепт вишуканого смаколика

Шоколадка з полуницею / © Credits

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Але є ще смачніша та романтичніша версія — шоколадка з полуницею. Цей варіант не лише має приголомшливий вигляд, а й дарує справжню насолоду у кожному шматочку. На сторінці mesdelicieusescreations розповіли, як зробити цю шоколадну магію у будь-яку пору року.

Інгредієнти Темний шоколад 200 г Білий шоколад 200 г Полуниця (свіжа чи заморожена) 10–15 шт.

Приготування

Помийте полуницю та видаліть хвостики. Якщо використовуєте заморожені — дайте їм повністю розморозитися та обережно промокніть паперовим рушником. Темний шоколад: розтопіть 2/3 шоколаду у мікрохвильовці чи на водяній бані до 45–50°C. Додайте решту 1/3 і перемішайте до охолодження до 31–32°C. Білий шоколад: розтопіть до 40–45°C. Додайте залишки та перемішайте до охолодження до 28–29°C. Застеліть форму пергаментом або використайте силіконову форму. Налийте половину темного шоколаду та рівномірно розподіліть по дну. Покладіть полуницю та трохи втисніть у шоколад. Покрийте полуницю шаром білого шоколаду. Додайте ще трохи темного зверху — зробіть абстрактний малюнок або розмажте шпателем для «мармурового» ефекту. За бажанням прикрасьте фісташками, квітами, кокосом. Помістіть у холодильник на 1–2 години. Після застигання вийміть плитку з форми та наріжте великим ножем на порції.

Лайфгаки для ідеального результату

Не використовуйте дуже водянисту полуницю — вона може зіпсувати структуру плитки.

Щоб шоколад блищав, форму попередньо легенько протріть спиртом або використовуйте полікарбонатну.





Шоколадка з полуницею — це більше, ніж просто десерт. Це витвір мистецтва, який поєднує естетику, ніжність і задоволення в одному шматочку. Вона не потребує особливих навичок, але дарує особливі емоції. Спробуйте приготувати її власноруч і переконайтеся, що краса та смак можуть бути на одній тарілці.