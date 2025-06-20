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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Шоколадка з полуницею: рецепт вишуканого смаколика

В останні роки інтернет буквально «вибухнув» від трендових солодощів. Серед них — знаменита «tablette Franui», шоколадна плитка з малиною, яку можна зустріти чи не в кожному кулінарному блозі Франції.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
530 ккал
Шоколадка з полуницею

Шоколадка з полуницею / © Credits

Але є ще смачніша та романтичніша версія — шоколадка з полуницею. Цей варіант не лише має приголомшливий вигляд, а й дарує справжню насолоду у кожному шматочку. На сторінці mesdelicieusescreations розповіли, як зробити цю шоколадну магію у будь-яку пору року.

Інгредієнти

Темний шоколад
200 г
Білий шоколад
200 г
Полуниця (свіжа чи заморожена)
10–15 шт.

Приготування

  1. Помийте полуницю та видаліть хвостики. Якщо використовуєте заморожені — дайте їм повністю розморозитися та обережно промокніть паперовим рушником.

  2. Темний шоколад: розтопіть 2/3 шоколаду у мікрохвильовці чи на водяній бані до 45–50°C. Додайте решту 1/3 і перемішайте до охолодження до 31–32°C.

  3. Білий шоколад: розтопіть до 40–45°C. Додайте залишки та перемішайте до охолодження до 28–29°C.

  4. Застеліть форму пергаментом або використайте силіконову форму.

  5. Налийте половину темного шоколаду та рівномірно розподіліть по дну.

  6. Покладіть полуницю та трохи втисніть у шоколад.

  7. Покрийте полуницю шаром білого шоколаду.

  8. Додайте ще трохи темного зверху — зробіть абстрактний малюнок або розмажте шпателем для «мармурового» ефекту.

  9. За бажанням прикрасьте фісташками, квітами, кокосом.

  10. Помістіть у холодильник на 1–2 години.

  11. Після застигання вийміть плитку з форми та наріжте великим ножем на порції.

Лайфгаки для ідеального результату

  • Не використовуйте дуже водянисту полуницю — вона може зіпсувати структуру плитки.

  • Щоб шоколад блищав, форму попередньо легенько протріть спиртом або використовуйте полікарбонатну.



Шоколадка з полуницею — це більше, ніж просто десерт. Це витвір мистецтва, який поєднує естетику, ніжність і задоволення в одному шматочку. Вона не потребує особливих навичок, але дарує особливі емоції. Спробуйте приготувати її власноруч і переконайтеся, що краса та смак можуть бути на одній тарілці.

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