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Шоколадка з полуницею: рецепт вишуканого смаколика
В останні роки інтернет буквально «вибухнув» від трендових солодощів. Серед них — знаменита «tablette Franui», шоколадна плитка з малиною, яку можна зустріти чи не в кожному кулінарному блозі Франції.
Але є ще смачніша та романтичніша версія — шоколадка з полуницею. Цей варіант не лише має приголомшливий вигляд, а й дарує справжню насолоду у кожному шматочку. На сторінці mesdelicieusescreations розповіли, як зробити цю шоколадну магію у будь-яку пору року.
Інгредієнти
- Темний шоколад
- 200 г
- Білий шоколад
- 200 г
- Полуниця (свіжа чи заморожена)
- 10–15 шт.
Приготування
Помийте полуницю та видаліть хвостики. Якщо використовуєте заморожені — дайте їм повністю розморозитися та обережно промокніть паперовим рушником.
Темний шоколад: розтопіть 2/3 шоколаду у мікрохвильовці чи на водяній бані до 45–50°C. Додайте решту 1/3 і перемішайте до охолодження до 31–32°C.
Білий шоколад: розтопіть до 40–45°C. Додайте залишки та перемішайте до охолодження до 28–29°C.
Застеліть форму пергаментом або використайте силіконову форму.
Налийте половину темного шоколаду та рівномірно розподіліть по дну.
Покладіть полуницю та трохи втисніть у шоколад.
Покрийте полуницю шаром білого шоколаду.
Додайте ще трохи темного зверху — зробіть абстрактний малюнок або розмажте шпателем для «мармурового» ефекту.
За бажанням прикрасьте фісташками, квітами, кокосом.
Помістіть у холодильник на 1–2 години.
Після застигання вийміть плитку з форми та наріжте великим ножем на порції.
Лайфгаки для ідеального результату
Не використовуйте дуже водянисту полуницю — вона може зіпсувати структуру плитки.
Щоб шоколад блищав, форму попередньо легенько протріть спиртом або використовуйте полікарбонатну.
Шоколадка з полуницею — це більше, ніж просто десерт. Це витвір мистецтва, який поєднує естетику, ніжність і задоволення в одному шматочку. Вона не потребує особливих навичок, але дарує особливі емоції. Спробуйте приготувати її власноруч і переконайтеся, що краса та смак можуть бути на одній тарілці.