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Шоколадна ковбаса: рецепт без яєць та алкоголю від шеф-кухаря з Мілана

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадна ковбаса: рецепт без яєць та алкоголю від шеф-кухаря з Мілана

Фото: Credits

Себастьян Фітаро – шеф-кухар міланського ресторану. У своєму Instagram він ділиться рецептами улюблених страв.

Шоколадна ковбаса – добре знайома нам страва. В Мілані цей десерт називають "шоколадною салямі". Себастьян Фітаро пропонує рецепт без яєць та алкоголю, тому така ковбаса підійде також для дітей.

Інгредієнти

  • 150 г м'якого вершкового масла
  • 50 г цукрової пудри
  • 160 г темного шоколаду
  • 100 г шоколаду з фундуком
  • 150 г сухого печива

Приготування

Спочатку розтопіть шоколад на водяній бані, щоб він встиг трохи охолонути.
До миски покладіть масло, нарізане на дрібні шматочки, додайте цукрову пудру і перемішайте лопаткою.
Печиво розкришіть руками, додайте до масляно-цукрової суміші, влийте розтоплений шоколад і перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.
Розташуйте шоколадну масу на плівці, допомагаючи собі лопаткою.
Підніміть краї плівки руками і надайте суміші форму салямі. Добре ущільніть, потім закрутіть кінці. Дайте шоколадній ковбасі постояти в холодильнику близько 3-х годин.
Дістаньте десерт із холодильника, посипте цукровою пудрою, потім приберіть зайву пудру, щоб утворилася класична зовнішня текстура салямі. Наріжте шматочками та подавайте.

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Дата публікації
Перегляди
334
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