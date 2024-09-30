Шоколадна помадка: смачний рецепт із двох інгредієнтів

Ця шоколадно-грушова помадка не містить глютену, лактози та цукру, проте подарує вам справжню насолоду.
На сторінці nosugarhealthy розповіли, як швидко приготувати смачну шоколано-грушову помадку.
Інгредієнти
- Груші (очищені)
- 500 г
- Чорний шоколад 70% (розтоплений)
- 220 г
Приготування:
- Відваріть груші, поки вони не стануть м’якими;
- Злийте з них сік;
- Розтопіть шоколад;
- Все перемішайте у блендері та вилийте у форму;
- Залиште суміш застигати принаймні на 4 години у холодильнику.
Поради:
Цей десерт можна зберігати в холодильнику 2-3 дні.
Цей шоколадний смаколик стане вашим ідеальним десертом і однозначно не становить загрози вашій фігурі.
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