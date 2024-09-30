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Шоколадна помадка: смачний рецепт із двох інгредієнтів

Шоколадна помадка: смачний рецепт із двох інгредієнтів

Шоколадна помадка / Фото: Credits

Ця шоколадно-грушова помадка не містить глютену, лактози та цукру, проте подарує вам справжню насолоду.

На сторінці nosugarhealthy розповіли, як швидко приготувати смачну шоколано-грушову помадку.

Інгредієнти

Груші (очищені)
500 г
Чорний шоколад 70% (розтоплений)
220 г

Приготування:

  • Відваріть груші, поки вони не стануть м’якими;
  • Злийте з них сік;
  • Розтопіть шоколад;
  • Все перемішайте у блендері та вилийте у форму; 
  • Залиште суміш застигати принаймні на 4 години у холодильнику.

Поради:

Цей десерт можна зберігати в холодильнику 2-3 дні.

Цей шоколадний смаколик стане вашим ідеальним десертом і однозначно не становить загрози вашій фігурі.

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