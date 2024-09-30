Шоколадна помадка: смачний рецепт із двох інгредієнтів

Ця шоколадно-грушова помадка не містить глютену, лактози та цукру, проте подарує вам справжню насолоду.

На сторінці nosugarhealthy розповіли, як швидко приготувати смачну шоколано-грушову помадку.

Інгредієнти Груші (очищені) 500 г Чорний шоколад 70% (розтоплений) 220 г

Приготування:

Відваріть груші, поки вони не стануть м’якими;

Злийте з них сік;

Розтопіть шоколад;

Все перемішайте у блендері та вилийте у форму;

Залиште суміш застигати принаймні на 4 години у холодильнику.

Поради:

Цей десерт можна зберігати в холодильнику 2-3 дні.

Цей шоколадний смаколик стане вашим ідеальним десертом і однозначно не становить загрози вашій фігурі.

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