Шоколадна салямі: рецепт смачного італійського десерту

Один із найпростіших і найсмачніших десертів, який може прикрасити будь-який стіл, — це "Salame al cioccolato" або шоколадна ковбаса.
Блогер Alessandro Vitale поділився секретами приготування цього чудового десерту. Легкий у приготуванні та дивовижний на вигляд, цей десерт стане улюбленцем вашої родини.
Інгредієнти
- Чорний шоколад
- 250 г
- Печиво
- 150 г
- Вершкове масло
- 60 г
- Горіхи чи сухофрукти
- 100 г
Приготування:
- Розтопіть масло та шоколад. Краще використовувати пароварку, щоб обережно розтопити масло разом із чорним шоколадом. Цей метод запобігає перегріванню шоколаду та зберігає його ніжну текстуру.
- Печиво подрібніть до стану дрібних шматочків, але не до крихти — структура шматочків важлива для ефекту "салямі". Горіхи також можна подрібнити чи залишити великими шматочками, залежно від ваших уподобань. Якщо ви використовуєте сухофрукти, наріжте їх невеликими шматочками.
- У великій мисці з'єднайте подрібнене печиво, горіхи чи сухофрукти та розтоплений шоколад із маслом. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий шоколадною масою.
- Викладіть суміш на папір для випікання чи харчову плівку. Акуратно сформуйте з неї довгу колоду, яка нагадує форму справжньої салямі. Щільно згорніть папір або плівку, щоб надати масі правильної форми.
- Загорніть кінці, щоб закріпити форму та покладіть у морозильник на кілька годин. Це дозволить десерту затвердіти та стати зручним для нарізання.
- Коли десерт затвердіє, дістаньте його з морозильника. Для автентичного вигляду посипте шоколадну салямі цукровою пудрою.
Поради:
- За бажанням, можна обмотати її кухонною ниткою, для створення ефекту справжнього м'ясного продукту.
Зберігайте шоколадну салямі у холодильнику. Вона залишатиметься свіжою та смачною до 7–10 днів. Завдяки своїй текстурі та смаку, цей десерт ідеально підходить для чаювання чи як частування для гостей.
"Salame al cioccolato" — це не лише смачний десерт, але й справжнє кулінарне мистецтво. Його простота приготування та можливість експериментувати з начинками робить цей рецепт універсальним. Спробуйте додати щіпку кориці для нових смакових відтінків.
Bon appetit!
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