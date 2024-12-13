Шоколадна салямі: рецепт смачного італійського десерту

Один із найпростіших і найсмачніших десертів, який може прикрасити будь-який стіл, — це "Salame al cioccolato" або шоколадна ковбаса.

Блогер Alessandro Vitale поділився секретами приготування цього чудового десерту. Легкий у приготуванні та дивовижний на вигляд, цей десерт стане улюбленцем вашої родини.

Інгредієнти Чорний шоколад 250 г Печиво 150 г Вершкове масло 60 г Горіхи чи сухофрукти 100 г

Приготування:

Розтопіть масло та шоколад. Краще використовувати пароварку, щоб обережно розтопити масло разом із чорним шоколадом. Цей метод запобігає перегріванню шоколаду та зберігає його ніжну текстуру. Печиво подрібніть до стану дрібних шматочків, але не до крихти — структура шматочків важлива для ефекту "салямі". Горіхи також можна подрібнити чи залишити великими шматочками, залежно від ваших уподобань. Якщо ви використовуєте сухофрукти, наріжте їх невеликими шматочками. У великій мисці з'єднайте подрібнене печиво, горіхи чи сухофрукти та розтоплений шоколад із маслом. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий шоколадною масою. Викладіть суміш на папір для випікання чи харчову плівку. Акуратно сформуйте з неї довгу колоду, яка нагадує форму справжньої салямі. Щільно згорніть папір або плівку, щоб надати масі правильної форми. Загорніть кінці, щоб закріпити форму та покладіть у морозильник на кілька годин. Це дозволить десерту затвердіти та стати зручним для нарізання. Коли десерт затвердіє, дістаньте його з морозильника. Для автентичного вигляду посипте шоколадну салямі цукровою пудрою.

Поради:

За бажанням, можна обмотати її кухонною ниткою, для створення ефекту справжнього м'ясного продукту.

Зберігайте шоколадну салямі у холодильнику. Вона залишатиметься свіжою та смачною до 7–10 днів. Завдяки своїй текстурі та смаку, цей десерт ідеально підходить для чаювання чи як частування для гостей.

"Salame al cioccolato" — це не лише смачний десерт, але й справжнє кулінарне мистецтво. Його простота приготування та можливість експериментувати з начинками робить цей рецепт універсальним. Спробуйте додати щіпку кориці для нових смакових відтінків.

Bon appetit!

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