Шоколадна запіканка без борошна: рецепт десерту, який тане у роті

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

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Є десерти, які здаються майже нереальними: ніжні, кремові, насичено шоколадні і при цьому без борошна. Саме такою є запіканка, про рецепт якої розповіли на сторінці Tasty Stories, що вже підкорює тих, хто любить прості інгредієнти та «вау» ефект з першого шматочка.

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Інгредієнти кисломолочний сир 1 кг рикота 250 г яйця 2 шт. вершки 100 мл мед 2 ст. л чорний шоколад 180–200 г цукрова пудра 1 ст. л

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготування

Усі інгредієнти, окрім шоколаду та цукрової пудри, з’єднуємо в одній мисці. Масу ретельно перебиваємо занурювальним блендером до максимально гладкої, кремової текстури. Саме це дає запіканці її ніжність. Далі додаємо подрібнений чорний шоколад і акуратно перемішуємо, щоб шматочки рівномірно розподілилися. Форму для випікання (діаметром 21 см) змащуємо вершковим маслом і викладаємо тісто. Запіканка готується у кілька температурних етапів, це дозволяє їй залишатися ніжною, але стабільною: 170°C — перші 30 хв, 160°C — наступний етап і 150°C — ще 30 хв випікання.

Якщо форма більша, час приготування може бути коротшим, важливо стежити за текстурою. Готова запіканка має бути пружною, але «живою» — м’яко пружинити під час натискання. Це ключовий момент, який визначає її ідеальну консистенцію.

Після випікання десерт обов’язково потрібно залишити до повного вистигання. Це не просто рекомендація, а етап, який формує фінальну структуру.

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Перед подачею запіканку посипають цукровою пудрою. І саме у цей момент вона перетворюється на повноцінний десерт, який легко уявити на сторінках кулінарного глянцю.

Шоколадна запіканка без борошна не потребує складних технік або рідкісних інгредієнтів, але результат смакує так, ніби над ним працював кондитер.

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