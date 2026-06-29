ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Шоколадна запіканка без борошна: рецепт десерту, який тане у роті

Запіканки — це завжди про домашній затишок і трохи про кулінарну свободу. Їх легко адаптувати під те, що є в холодильнику, і щоразу отримувати новий смак.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
3 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Коментарі
Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Є десерти, які здаються майже нереальними: ніжні, кремові, насичено шоколадні і при цьому без борошна. Саме такою є запіканка, про рецепт якої розповіли на сторінці Tasty Stories, що вже підкорює тих, хто любить прості інгредієнти та «вау» ефект з першого шматочка.

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Інгредієнти

кисломолочний сир
1 кг
рикота
250 г
яйця
2 шт.
вершки
100 мл
мед
2 ст. л
чорний шоколад
180–200 г
цукрова пудра
1 ст. л
Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Шоколадна запіканка без борошна instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготування

  1. Усі інгредієнти, окрім шоколаду та цукрової пудри, з’єднуємо в одній мисці.

  2. Масу ретельно перебиваємо занурювальним блендером до максимально гладкої, кремової текстури. Саме це дає запіканці її ніжність.

  3. Далі додаємо подрібнений чорний шоколад і акуратно перемішуємо, щоб шматочки рівномірно розподілилися.

  4. Форму для випікання (діаметром 21 см) змащуємо вершковим маслом і викладаємо тісто.

  5. Запіканка готується у кілька температурних етапів, це дозволяє їй залишатися ніжною, але стабільною: 170°C — перші 30 хв, 160°C — наступний етап і 150°C — ще 30 хв випікання.

Якщо форма більша, час приготування може бути коротшим, важливо стежити за текстурою. Готова запіканка має бути пружною, але «живою» — м’яко пружинити під час натискання. Це ключовий момент, який визначає її ідеальну консистенцію.

Після випікання десерт обов’язково потрібно залишити до повного вистигання. Це не просто рекомендація, а етап, який формує фінальну структуру.

Перед подачею запіканку посипають цукровою пудрою. І саме у цей момент вона перетворюється на повноцінний десерт, який легко уявити на сторінках кулінарного глянцю.

Шоколадна запіканка без борошна не потребує складних технік або рідкісних інгредієнтів, але результат смакує так, ніби над ним працював кондитер.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie