Шоколадні цукерки з арахісовою пастою: цікавий рецепт смаколиків

Якщо ви шукаєте простий, але незабутньо смачний десерт, то шоколадні цукерки з арахісовою пастою стануть вашим новим улюбленим рецептом. Він поєднує насичений смак арахісової пасти, ніжний банановий аромат і хрумкий шар шоколаду.

На сторінці The Home Chef Momma поділилися простим рецептом смаколиків, які мають високий вміст білка, тож ви можете насолоджуватися ними без зайвих докорів сумління.

Інгредієнти Стиглий банан 1 шт. Арахісова паста 1 склянка Мед ¼ склянка Арахіс ⅓ склянки Грецький йогурт ½ склянки Темний шоколад 280 г

Приготування:

У мисці з'єднайте бананове пюре, арахісову пасту, мед, подрібнений арахіс і грецький йогурт. Гарно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси. На деко, застелене пергаментом, викладіть ложкою суміш, зробивши 8-10 невеликих порцій. Легенько розрівняйте кожну порцію, надаючи їм форми дисків. Помістіть деко у морозильну камеру приблизно на годину, щоб цукерки повністю застигли. Дістаньте їх із морозилки та обережно повністю занурте у розтоплений темний шоколад. Покладіть назад на пергаментний папір. Помістіть назад у морозильну камеру на кілька хвилин, поки шоколад не затвердіє.

Поради:

Зберігайте готові шоколадні цукерки у морозильній камері. Це забезпечить їхню свіжість і приємну текстуру кожного разу, коли ви вирішите насолодитися солодощами.

Ці шоколадні цукерки чудово смакуватимуть всій родині, особливо якщо у вас є діти, які люблять смаколики, але ви хочете дати їм щось натуральне та корисне. Також це чудова ідея для тих, хто дотримується активного способу життя і шукає білкові закуски.

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