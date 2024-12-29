Шоколадні цукерки з арахісовою пастою: цікавий рецепт смаколиків

Якщо ви шукаєте простий, але незабутньо смачний десерт, то шоколадні цукерки з арахісовою пастою стануть вашим новим улюбленим рецептом. Він поєднує насичений смак арахісової пасти, ніжний банановий аромат і хрумкий шар шоколаду.
На сторінці The Home Chef Momma поділилися простим рецептом смаколиків, які мають високий вміст білка, тож ви можете насолоджуватися ними без зайвих докорів сумління.
Інгредієнти
- Стиглий банан
- 1 шт.
- Арахісова паста
- 1 склянка
- Мед
- ¼ склянка
- Арахіс
- ⅓ склянки
- Грецький йогурт
- ½ склянки
- Темний шоколад
- 280 г
Приготування:
- У мисці з'єднайте бананове пюре, арахісову пасту, мед, подрібнений арахіс і грецький йогурт. Гарно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть ложкою суміш, зробивши 8-10 невеликих порцій. Легенько розрівняйте кожну порцію, надаючи їм форми дисків.
- Помістіть деко у морозильну камеру приблизно на годину, щоб цукерки повністю застигли.
- Дістаньте їх із морозилки та обережно повністю занурте у розтоплений темний шоколад.
- Покладіть назад на пергаментний папір.
- Помістіть назад у морозильну камеру на кілька хвилин, поки шоколад не затвердіє.
Поради:
- Зберігайте готові шоколадні цукерки у морозильній камері. Це забезпечить їхню свіжість і приємну текстуру кожного разу, коли ви вирішите насолодитися солодощами.
Ці шоколадні цукерки чудово смакуватимуть всій родині, особливо якщо у вас є діти, які люблять смаколики, але ви хочете дати їм щось натуральне та корисне. Також це чудова ідея для тих, хто дотримується активного способу життя і шукає білкові закуски.
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