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Шоколадні цукерки з арахісовою пастою: цікавий рецепт смаколиків

Шоколадні цукерки з арахісовою пастою: цікавий рецепт смаколиків

Шоколадні цукерки з арахісовою пастою / Фото: www.credits

Якщо ви шукаєте простий, але незабутньо смачний десерт, то шоколадні цукерки з арахісовою пастою стануть вашим новим улюбленим рецептом. Він поєднує насичений смак арахісової пасти, ніжний банановий аромат і хрумкий шар шоколаду.

На сторінці The Home Chef Momma поділилися простим рецептом смаколиків, які мають високий вміст білка, тож ви можете насолоджуватися ними без зайвих докорів сумління.

Інгредієнти

Стиглий банан
1 шт.
Арахісова паста
1 склянка 
Мед
¼ склянка
Арахіс
⅓ склянки 
Грецький йогурт
½ склянки 
Темний шоколад
280 г 

Приготування:

  1. У мисці з'єднайте бананове пюре, арахісову пасту, мед, подрібнений арахіс і грецький йогурт. Гарно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
  2. На деко, застелене пергаментом, викладіть ложкою суміш, зробивши 8-10 невеликих порцій. Легенько розрівняйте кожну порцію, надаючи їм форми дисків.
  3. Помістіть деко у морозильну камеру приблизно на годину, щоб цукерки повністю застигли.
  4. Дістаньте їх із морозилки та обережно повністю занурте у розтоплений темний шоколад. 
  5. Покладіть назад на пергаментний папір. 
  6. Помістіть назад у морозильну камеру на кілька хвилин, поки шоколад не затвердіє. 

Поради:

  • Зберігайте готові шоколадні цукерки у морозильній камері. Це забезпечить їхню свіжість і приємну текстуру кожного разу, коли ви вирішите насолодитися солодощами.

Ці шоколадні цукерки чудово смакуватимуть всій родині, особливо якщо у вас є діти, які люблять смаколики, але ви хочете дати їм щось натуральне та корисне. Також це чудова ідея для тих, хто дотримується активного способу життя і шукає білкові закуски.

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