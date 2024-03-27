Шоколадні цукерки з чорницею: простий і швидкий рецепт

Лікар Тім Тіутан поділився простим і корисним рецептом шоколадних цукерок із чорницею.

Інгредієнти Чорний шоколад 1/2 склянки Чорниця 1/2 склянки Оливкова олія 1 ч.л Горіхи за смаком

Тім Тіутан використав волоський горіх. Вибирайте за смаком: мигдаль, фісташки та кеш’ю також є чудовими варіантами та мають велику користь для здоров’я.

Приготування

Помийте чорницю і просушіть її. Помістіть олію з темним шоколадом і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Використовуйте ложку, щоб оцінити консистенцію (обережно, щоб не перегріти шоколад) і знову поставте ще на 30 секунд. Додайте до шоколаду чорницю. Перемішайте. Використовуйте ложку та нанесіть невеликі порції шоколаду з чорницею на пергаментний папір.

Швидко розподіліть подрібнені горіхи згори кожної цукерки. Заморозьте на 10 хвилин - і насолоджуйтесь.

Готово.

Ці інгредієнти мають так багато переваг для здоров’я: антиоксиданти та протизапальні сполуки. Однак завжди їжте в міру.

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