Шоколадні цукерки з чорницею: простий і швидкий рецепт

Приготуйте корисні та смачні шоколадні цукерки з чорницею.
Лікар Тім Тіутан поділився простим і корисним рецептом шоколадних цукерок із чорницею.
Інгредієнти
- Чорний шоколад
- 1/2 склянки
- Чорниця
- 1/2 склянки
- Оливкова олія
- 1 ч.л
- Горіхи
- за смаком
Тім Тіутан використав волоський горіх. Вибирайте за смаком: мигдаль, фісташки та кеш’ю також є чудовими варіантами та мають велику користь для здоров’я.
Приготування
Помийте чорницю і просушіть її. Помістіть олію з темним шоколадом і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Використовуйте ложку, щоб оцінити консистенцію (обережно, щоб не перегріти шоколад) і знову поставте ще на 30 секунд. Додайте до шоколаду чорницю. Перемішайте. Використовуйте ложку та нанесіть невеликі порції шоколаду з чорницею на пергаментний папір.
Швидко розподіліть подрібнені горіхи згори кожної цукерки. Заморозьте на 10 хвилин - і насолоджуйтесь.
Готово.
Ці інгредієнти мають так багато переваг для здоров’я: антиоксиданти та протизапальні сполуки. Однак завжди їжте в міру.
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