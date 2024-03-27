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Шоколадні цукерки з чорницею: простий і швидкий рецепт

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
180
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадні цукерки з чорницею: простий і швидкий рецепт

Шоколадні цукерки з чорницею / Фото: www.credits

Приготуйте корисні та смачні шоколадні цукерки з чорницею.

Лікар Тім Тіутан поділився простим і корисним рецептом шоколадних цукерок із чорницею. 

Інгредієнти

Чорний шоколад
1/2 склянки 
Чорниця
1/2 склянки
Оливкова олія
1 ч.л
Горіхи
за смаком

Тім Тіутан використав волоський горіх. Вибирайте за смаком: мигдаль, фісташки та кеш’ю також є чудовими варіантами та мають велику користь для здоров’я.

Приготування 

Помийте чорницю і просушіть її. Помістіть олію з темним шоколадом і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Використовуйте ложку, щоб оцінити консистенцію (обережно, щоб не перегріти шоколад) і знову поставте ще на 30 секунд. Додайте до шоколаду чорницю. Перемішайте. Використовуйте ложку та нанесіть невеликі порції шоколаду з чорницею на пергаментний папір.

Швидко розподіліть подрібнені горіхи згори кожної цукерки. Заморозьте на 10 хвилин - і насолоджуйтесь. 

Готово.

Ці інгредієнти мають так багато переваг для здоров’я: антиоксиданти та протизапальні сполуки. Однак завжди їжте в міру.

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