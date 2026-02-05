ТСН у соціальних мережах

Рецепти
54
1 хв

Шоколадні кекси з вівсянкою, бананами та медом: рецепт корисної випічки

Якщо хочеться чогось легкого, солодкого — приготуйте смачні шоколадні кекси без борошна, цукру та вершкового масла. Чудова ідея на сніданок до кави чи чаю.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
45 хвилин
192 ккал
Шоколадні кекси з вівсянкою, бананами та медом

Шоколадні кекси з вівсянкою, бананами та медом / © Credits

Готуються на основі бананового пюре з додаванням меду — це забезпечить випічці солодкість і приємний аромат.

Інгредієнти

вівсяне борошно
110 г
яйця курячі
1 шт.
банан
1 шт.
мед
1,5 ч. л.
какао
15 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Банан очистьте, розріжте на шматочки і розімніть виделкою до стану пюре.

  2. У миску вбийте яйця, додайте банан, мед, перемішайте, потім всипте вівсяне борошно, просіяне какао, розпушувач, сіль і ще раз усе добре перемішайте.

  3. Розкладіть тісто у формочки, заповнюючи їх майже доверху.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин. Вийміть кекси з формочок і дайте повністю охолонути.

Поради:

  • Замість вівсяного борошна можна використовувати вівсяні пластівці, але їх потрібно подрібнити в блендері або кавомолці.

54
