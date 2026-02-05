- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Шоколадні кекси з вівсянкою, бананами та медом: рецепт корисної випічки
Якщо хочеться чогось легкого, солодкого — приготуйте смачні шоколадні кекси без борошна, цукру та вершкового масла. Чудова ідея на сніданок до кави чи чаю.
Готуються на основі бананового пюре з додаванням меду — це забезпечить випічці солодкість і приємний аромат.
Інгредієнти
- вівсяне борошно
- 110 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- банан
- 1 шт.
- мед
- 1,5 ч. л.
- какао
- 15 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
Банан очистьте, розріжте на шматочки і розімніть виделкою до стану пюре.
У миску вбийте яйця, додайте банан, мед, перемішайте, потім всипте вівсяне борошно, просіяне какао, розпушувач, сіль і ще раз усе добре перемішайте.
Розкладіть тісто у формочки, заповнюючи їх майже доверху.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин. Вийміть кекси з формочок і дайте повністю охолонути.
Поради:
Замість вівсяного борошна можна використовувати вівсяні пластівці, але їх потрібно подрібнити в блендері або кавомолці.