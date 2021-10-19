Шоколадні мафіни без борошна з мікрохвильовки

Кухонна техніка не тільки урізноманітнює домашнє меню, але і дуже полегшує життя. Ще пару десятків років назад ми користувалися мікрохвильовими печами лише для розігріву їжі, зараз ми навчилися в них готувати.

Шоколадні мафіни з мікрохвильовки — це дуже ароматно, неймовірно смачно, а головне, практично блискавично. Загальний час приготування, разом із замісом і випіканням, займе не більше 3 хвилин. За цей час не встигне навіть заваритися чай, але десерт до нього буде вже готовий.

Зверніть увагу, в рецепті зовсім немає муки. І це не помилка. Є над чим замислитися тим, хто рахує калорії або дотримується безглютенової дієти.

Інгредієнти:

2 столові ложки порошку какао

2 столові ложки цукру

1 столова ложка сметани

1 яйце

0,25 чайної ложки розпушувача

рослинна олія

Приготування

Яйце з'єднати зі сметаною, всипати порошок какао і цукор і добре збити віночком, після чого додати розпушувач і швидко перемішати.

2 горнятка або склянки, в яких будуть випікатися кекси, змастити зсередини рослинним маслом, розлити в них тісто на третину загального об'єму і випікати по 1 хвилині при потужності 750-800 Вт.

На замітку

Готові маффіни за бажанням притрусіть цукровою пудрою, залийте глазур'ю або карамеллю

Сметану можна замінити кефіром, натуральним або фруктовим йогуртом.

Якщо випікаєте маффіни вперше, уважно стежте за ними і перевірте вже через 30 секунд. Якщо мікрохвильовка дуже потужна, цього часу може виявитися достатньо. Якщо ж ви випікаєте всю масу в одній формі, час випікання краще збільшити.



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