Рецепти
42
1 хв

Шоколадні мафіни з кабачком

Кабачки можна використовувати не тільки для приготування закусок, а й для випічки. Здивуйте своїх рідних, приготувавши шоколадні мафіни з кабачком.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
228 ккал
Шоколадні мафіни з кабачком / © Credits

Смак кабачка зовсім не відчувається, але завдяки йому випічка виходить ніжною, трохи вологою всередині.

Інгредієнти

кабачок (молодий)
250 г
борошно пшеничне
150 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
150 г
олія
50 мл
какао-порошок
1,5 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
кориця мелена
сіль
щіпка

  1. Кабачок натріть на дрібній тертці, відіжміть зайву рідину. Додайте яйце, перемішайте, всипте цукор, сіль, влийте олію та збийте злегка віничком.

  2. У борошно додайте какао-порошок, розпушувач, корицю, просійте через сито, перемішайте і всипте до кабачкової маси та ще раз усе добре перемішайте.

  3. Розкладіть тісто по силіконових формочках, заповнюючи трохи більше половини.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Трохи остудіть, витягніть із формочок і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевіряйте шпажкою або зубочисткою.

  • Якщо кабачок перестиглий, його потрібно очистити.

