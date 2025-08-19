- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Шоколадні мафіни з кабачком
Кабачки можна використовувати не тільки для приготування закусок, а й для випічки. Здивуйте своїх рідних, приготувавши шоколадні мафіни з кабачком.
Смак кабачка зовсім не відчувається, але завдяки йому випічка виходить ніжною, трохи вологою всередині.
Інгредієнти
- кабачок (молодий)
- 250 г
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 50 мл
- какао-порошок
- 1,5 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- кориця мелена
- сіль
- щіпка
Кабачок натріть на дрібній тертці, відіжміть зайву рідину. Додайте яйце, перемішайте, всипте цукор, сіль, влийте олію та збийте злегка віничком.
У борошно додайте какао-порошок, розпушувач, корицю, просійте через сито, перемішайте і всипте до кабачкової маси та ще раз усе добре перемішайте.
Розкладіть тісто по силіконових формочках, заповнюючи трохи більше половини.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Трохи остудіть, витягніть із формочок і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність перевіряйте шпажкою або зубочисткою.
Якщо кабачок перестиглий, його потрібно очистити.