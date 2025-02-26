Шоколадні млинці: рецепт сніданку, насиченого протеїнами

Ранок може починатися не тільки з ароматної кави, а й зі смачного та поживного сніданку, який зарядить енергією на весь день. Якщо ви шукаєте ідеальний варіант для тих, хто дотримується здорового харчування, шоколадні млинці з високим вмістом білка стануть чудовим вибором.

Ці млинці поєднують ніжний смак какао, приємну текстуру та користь білка, яка робить їх ідеальним сніданком для спортсменів, активних людей та просто любителів солодкого без шкоди для фігури. Про рецепт нам розповіли на сторінці mattsfitchef.

Інгредієнти

Для млинців:

Яйця 1 шт.

Яєчні білки 60 мл (2 шт.)

Вівсяне борошно 20 г (3 ст. л)

Кокосове борошно 20 г (3 ст. л)

Білковий порошок 20 г (3 ст. л)

Какао-порошок 10 г (1,5 ст. л)

Підсолоджувач 1 ст. л

Шоколадна крихта 1 ч. л

Розпушувач 1/2 ч. л

Яблучний оцет 1/2 ч. л

Молока 70-80 мл (1/3 склянки)

Для шоколадного мусу:

Грецький йогурт 60 г (1/4 склянки)

Какао-порошок 1,5 ч. л

Підсолоджувач 1/2 ч. л

Молоко

Приготування

Якщо ви хочете, щоб ваші млинці були особливо пухкими, змішайте молоко з яблучним оцтом і залиште на 2-5 хв. У глибокій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: вівсяне та кокосове борошно, білковий порошок, какао, підсолоджувач, шоколадну крихту та розпушувач. Додайте яйце, яєчний білок і влийте молочну суміш. Добре перемішайте, однак уникайте надмірного збивання. Дайте тісту відпочити 5 хв — це зробить млинці ніжнішими та повітрянішими. На добре розігріту пательню, змащену краплею олії, виливайте невеликі порції тіста. Смажте на середньому вогні, доки на поверхні не з’являться бульбашки, потім переверніть і доведіть до готовності. У невеликій мисці змішайте грецький йогурт, какао та підсолоджувач. Додайте трохи молока, щоб отримати кремоподібну консистенцію. Готові млинці викладіть на тарілку, зверху рівномірно розподіліть шоколадний мус і за бажанням прикрасьте фруктами чи додатковою шоколадною крихтою.

Цей рецепт — ідеальний баланс між смаком і користю. Шоколадні протеїнові млинці не тільки подарують вам насолоду, а й забезпечать організм необхідними білками для активного початку дня.

Ми такоє писали про те, як приготувати гарбузові млинці.

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