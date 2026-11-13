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Шоколадні млинці "Бите скло": рецепт цікавого смаколика
Шоколадні млинці, ніжний сметанний крем і кольорові кубики желе — цей десерт має всі шанси стати головною прикрасою святкового столу.
Якщо звичайними млинцями вже нікого не здивуєш, час спробувати дещо цікавіше. Десерт «Бите скло», про рецепт якого розповіла фудблогерка Lilya — це оригінальне поєднання тонких шоколадних млинців, повітряної сметанної начинки та яскравого желе.
Інгредієнти
Для млинців
молоко — 500 мл
яйця — 3 шт.
борошно — 130 г
какао — 30 г
цукор — 3 ст. л
олія — 30 мл
Для начинки
сметана — 400 г
цукрова пудра — 70 г
желатин — 2 ч. л
вода — 30 мл
желе різних кольорів
Приготування
Яйця змішайте з цукром, влийте молоко, додайте борошно, какао та олію.
Ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
На розігрітій сковороді посмажте тонкі млинці та дайте їм охолонути.
Завчасно приготуйте желе різних кольорів відповідно до інструкції на упаковці.
Після застигання наріжте його невеликими кубиками.
Желатин залийте водою та залиште приблизно на 10 хв для набухання.
Потім обережно розтопіть, але не доводячи до кипіння.
Сметану змішайте з цукровою пудрою, додайте желатин і добре перемішайте.
На кожен охолоджений млинець викладіть сметанну начинку та шматочки різноколірного желе.
Обережно скрутіть рулетиками.
Перекладіть десерт у холодильник і залиште до повного застигання начинки.
Шоколадні млинці «Бите скло» — чудова ідея для тих, хто хоче приготувати щось незвичайне без складних кондитерських технік. Вони мають ніжну текстуру, приємний шоколадний смак і ефектний розріз, який одразу привертає увагу.