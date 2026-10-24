Шоколадні привиди на Геловін: рецепт цікавого десерту з двох інгредієнтів

шоколадні привиди tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

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Геловін — чудовий привід трохи «почарувати» на кухні та приготувати щось особливе. Гарбузи, павутинки, кумедні монстрики та привиди — святкові частування можуть бути не лише смачними, а й ефектними.

На сторінці Smachno ale ne duje розповіли про простий рецепт шоколадних привидів, які легко приготувати вдома без довгого списку інгредієнтів.

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Інгредієнти

молочний шоколад — 2 плитки

білий шоколад

Приготування

Візьміть дві плитки молочного шоколаду та трохи підігрійте їх у духовці, щоб шоколад став м’яким, але не рідкий. Лопаткою чи іншим зручним інструментом розподіліть шоколад в один пласт. Окремо розтопіть трохи білого шоколаду у мікрохвильовці. Нагрівайте по 10–15 секунд, щоразу перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся та не згорів. Білим розтопленим шоколадом намалюйте на молочному привидів. Поставте у холодильник приблизно на 60 хв. щоб усе добре застигло. Потім розділіть шоколадку на шматочки, щоб на кожному бів привид.

Шоколадні привиди стануть симпатичним доповненням до геловінського столу, а їхнє приготування можна перетворити на веселу активність для всієї родини.

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