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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Шоколадні привиди на Геловін: рецепт цікавого десерту з двох інгредієнтів

Солодкі привиди з молочного шоколаду — святковий смаколик, для якого знадобляться лише два інгредієнти, трохи часу та гарний настрій.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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шоколадні привиди tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

шоколадні привиди tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

Геловін — чудовий привід трохи «почарувати» на кухні та приготувати щось особливе. Гарбузи, павутинки, кумедні монстрики та привиди — святкові частування можуть бути не лише смачними, а й ефектними.

На сторінці Smachno ale ne duje розповіли про простий рецепт шоколадних привидів, які легко приготувати вдома без довгого списку інгредієнтів.

Інгредієнти

  • молочний шоколад — 2 плитки

  • білий шоколад

Приготування

  1. Візьміть дві плитки молочного шоколаду та трохи підігрійте їх у духовці, щоб шоколад став м’яким, але не рідкий.

  2. Лопаткою чи іншим зручним інструментом розподіліть шоколад в один пласт.

  3. Окремо розтопіть трохи білого шоколаду у мікрохвильовці. Нагрівайте по 10–15 секунд, щоразу перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся та не згорів.

  4. Білим розтопленим шоколадом намалюйте на молочному привидів.

  5. Поставте у холодильник приблизно на 60 хв. щоб усе добре застигло.

  6. Потім розділіть шоколадку на шматочки, щоб на кожному бів привид.

Шоколадні привиди стануть симпатичним доповненням до геловінського столу, а їхнє приготування можна перетворити на веселу активність для всієї родини.

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