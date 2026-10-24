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Шоколадні привиди на Геловін: рецепт цікавого десерту з двох інгредієнтів
Солодкі привиди з молочного шоколаду — святковий смаколик, для якого знадобляться лише два інгредієнти, трохи часу та гарний настрій.
Геловін — чудовий привід трохи «почарувати» на кухні та приготувати щось особливе. Гарбузи, павутинки, кумедні монстрики та привиди — святкові частування можуть бути не лише смачними, а й ефектними.
На сторінці Smachno ale ne duje розповіли про простий рецепт шоколадних привидів, які легко приготувати вдома без довгого списку інгредієнтів.
Інгредієнти
молочний шоколад — 2 плитки
білий шоколад
Приготування
Візьміть дві плитки молочного шоколаду та трохи підігрійте їх у духовці, щоб шоколад став м’яким, але не рідкий.
Лопаткою чи іншим зручним інструментом розподіліть шоколад в один пласт.
Окремо розтопіть трохи білого шоколаду у мікрохвильовці. Нагрівайте по 10–15 секунд, щоразу перемішуйте, щоб шоколад не перегрівся та не згорів.
Білим розтопленим шоколадом намалюйте на молочному привидів.
Поставте у холодильник приблизно на 60 хв. щоб усе добре застигло.
Потім розділіть шоколадку на шматочки, щоб на кожному бів привид.
Шоколадні привиди стануть симпатичним доповненням до геловінського столу, а їхнє приготування можна перетворити на веселу активність для всієї родини.