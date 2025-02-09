Шоколадний кекс у мікрохвильовій печі: смачний десерт за п'ять хвилин

Випічка в мікрохвильовій печі – це завжди швидко та смачно. Замішування тіста і випікання займуть у вас не більше 5 хвилин.
Кекс випікається порційно, просто в чашці, в якій зручно подавати. Десерт виходить пористим, злегка вологим, у міру солодким, з шоколадним ароматом і смаком.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- яйце куряче
- 1 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- цукор
- 1,5 ст. л.
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- какао-порошок
- 1 ч. л.
- олія
- 1 ст. л.
- цукор ванільний
- 0,5 ч. л.
- вишня заморожена
- 7 шт.
- сіль
- щіпка
- Вишні без кісточок розморозьте.
- В мисці з'єднайте яйце, молоко, цукор, олію, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
- Всипте просіяне з розпушувачем пшеничне борошно, какао-порошок і добре перемішайте. Додайте вишні та ще раз перемішайте.
- Викладіть тісто до кухля і покладіть до мікрохвильовки на три хвилини за потужності 800 Вт.
Поради:
- Вишню використовуйте за бажанням.
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