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Шоколадний кекс у мікрохвильовій печі: смачний десерт за п'ять хвилин

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
326 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
616
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадний кекс у мікрохвильовій печі: смачний десерт за п'ять хвилин

Шоколадний кекс у мікрохвильовій печі / Фото: Credits

Випічка в мікрохвильовій печі – це завжди швидко та смачно. Замішування тіста і випікання займуть у вас не більше 5 хвилин.

Кекс випікається порційно, просто в чашці, в якій зручно подавати. Десерт виходить пористим, злегка вологим, у міру солодким, з шоколадним ароматом і смаком.

Інгредієнти

борошно пшеничне
2 ст. л.
яйце куряче
1 шт.
молоко
2 ст. л.
цукор
1,5 ст. л.
розпушувач
0,5 ч. л.
какао-порошок
1 ч. л.
олія
1 ст. л.
цукор ванільний
0,5 ч. л.
вишня заморожена
7 шт.
сіль
щіпка
  1. Вишні без кісточок розморозьте.
  2. В мисці з'єднайте яйце, молоко, цукор, олію, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
  3. Всипте просіяне з розпушувачем пшеничне борошно, какао-порошок і добре перемішайте. Додайте вишні та ще раз перемішайте.
  4. Викладіть тісто до кухля і покладіть до мікрохвильовки на три хвилини за потужності 800 Вт.

Поради:

  • Вишню використовуйте за бажанням.

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