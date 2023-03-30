Шоколадний пиріг на кефірі: рецепт бісквіту, який завжди вдається

Шоколадний пиріг на кефірі в духовці – ніжний бісквіт, який завжди виходить. Він може стати самостійним десертом чи основою для торта.
До його складу входять звичайні інгредієнти: кефір, какао, борошно, яйця та сода. Пиріг виходить пористим, повітряним та вологим усередині.
Складники
- борошно – 250 г;
- кефір – 250 мл;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 200 г;
- какао – 3 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- олія – 50 г;
- вершкове масло – 50 г;
- сіль – щіпка.
Приготування
У глибокій мисці з'єднайте кефір та соду, накрийте, залиште на п'ять хвилин.
В окрему миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль і збийте до збільшення об'єму.
У сухий посуд просійте борошно, додайте какао, розпушувач. Змішайте ложкою до однорідного кольору.
З'єднайте всі інгредієнти, додайте олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішайте, але недовго.
Форму застеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню лопаткою. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Перевіряйте готовність шпажкою, вона повинна виходити сухою. Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте охолонути до десяти хвилин і викладіть на решітку до остигання.
Поради
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Пиріг можна посипати цукровою пудрою.
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