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Шоколадний пиріг на кефірі: рецепт бісквіту, який завжди вдається

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадний пиріг на кефірі: рецепт бісквіту, який завжди вдається

Фото: Credits

Шоколадний пиріг на кефірі в духовці – ніжний бісквіт, який завжди виходить. Він може стати самостійним десертом чи основою для торта.

До його складу входять звичайні інгредієнти: кефір, какао, борошно, яйця та сода. Пиріг виходить пористим, повітряним та вологим усередині.

Складники

  • борошно – 250 г;
  • кефір – 250 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 200 г;
  • какао – 3 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • розпушувач – 0,5 ч. л.;
  • олія – 50 г;
  • вершкове масло – 50 г;
  • сіль – щіпка.

Приготування

У глибокій мисці з'єднайте кефір та соду, накрийте, залиште на п'ять хвилин.

В окрему миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль і збийте до збільшення об'єму.

У сухий посуд просійте борошно, додайте какао, розпушувач. Змішайте ложкою до однорідного кольору.

З'єднайте всі інгредієнти, додайте олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішайте, але недовго.

Форму застеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню лопаткою. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Перевіряйте готовність шпажкою, вона повинна виходити сухою. Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте охолонути до десяти хвилин і викладіть на решітку до остигання.

Поради

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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Дата публікації
Перегляди
174
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