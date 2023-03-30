Шоколадний пиріг на кефірі: рецепт бісквіту, який завжди вдається

Шоколадний пиріг на кефірі в духовці – ніжний бісквіт, який завжди виходить. Він може стати самостійним десертом чи основою для торта.

До його складу входять звичайні інгредієнти: кефір, какао, борошно, яйця та сода. Пиріг виходить пористим, повітряним та вологим усередині.

Складники

борошно – 250 г;

кефір – 250 мл;

яйця – 3 шт.;

цукор – 200 г;

какао – 3 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

олія – 50 г;

вершкове масло – 50 г;

сіль – щіпка.

Приготування

У глибокій мисці з'єднайте кефір та соду, накрийте, залиште на п'ять хвилин.

В окрему миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль і збийте до збільшення об'єму.

У сухий посуд просійте борошно, додайте какао, розпушувач. Змішайте ложкою до однорідного кольору.

З'єднайте всі інгредієнти, додайте олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішайте, але недовго.

Форму застеліть пергаментом. Викладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню лопаткою. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Перевіряйте готовність шпажкою, вона повинна виходити сухою. Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте охолонути до десяти хвилин і викладіть на решітку до остигання.

Поради

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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