Шоколадний пиріг: рецепт смачної випічки

Це мега шоколадний, простий та смачний бісквіт, який легко можна назвати тортом, адже це справжня знахідка для тих, хто хоче потішити себе чи здивувати близьких.
На сторінці eat_tastyyy поділилися рецептом, який сподобається усім поціновувачам шоколаду.
Інгредієнти
Для бісквіта:
- Яйця 3 шт.
- Цукор 200 г
- Вершкове масло 100 г
- Молоко 100 мл
- Борошно 150 г
- Какао 2 ст. л
- Розпушувач 10 г
Для просочення:
- Молоко 1 склянка
- Какао 2 ст. л
Для глазурі:
- Молочний шоколад 150 г
- Вершки 200 мл
- Горішки
Приготування
- Збийте яйця з цукром до отримання пишної однорідної маси.
- У яєчну масу акуратно додайте молоко та розтоплене вершкове масло. Ще раз ретельно збийте суміш.
- В окремій мисці змішайте борошно, какао та розпушувач. Поступово додавайте цю суху суміш до рідкої маси, збиваючи до однорідності.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму.
- Випікайте бісквіт у розігрітій до 180˚С духовці протягом 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою: якщо вона виходить сухою, бісквіт готовий.
- У невеликій ємності підігрійте молоко, додайте какао та ретельно перемішайте, щоб утворилася однорідна рідина.
- Коли бісквіт злегка охолоне, полийте його приготовленим молочним сиропом. Це зробить ваш пиріг ще соковитішим і насиченішим.
- У каструлі підігрійте вершки, але не доводьте до кипіння.
- Додайте до гарячих вершків молочний шоколад і перемішуйте до повного розчинення. У вас повинна вийти блискуча глазур.
- Полийте глазур'ю бісквіт, рівномірно розподіляючи її по всій поверхні.
- Посипте зверху подрібненими горішками — це додасть приємного хрускоту та зробить ваш пиріг апетитнішим.
- Відправте пиріг у холодильник на годину, щоб глазур застигла.
@eat_tastyyy Мега шоколадний, мега простий та мега смачний шоколадний бісквіт/торт/пиріг називайте, як хочете, але це сууупер смачно Для бісквіту: - 3 яйця; - 200 г цукру; - 100 г розтопленого вершкового масла; - 100 мл молока; - 150 г борошна; - 2 ст л какао; - 10 г розпушувача; Для пропитки: - стакан гарячого молока; - 2 ст л несквіка або какао; Для глазурі: - 150 г молочного шоколаду; - 200 мл жирних вершків; - подрібнені горішки; Яйця збити з цукром, додати молоко та розтоплене масло, збити. Окремо змішати сухі інгредієнти, додати до маси, збити. Форму змастити маслом, вилити тісто і випікати в розігрітій духовці 30-40 хв при 180ʼ. (Готовність перевіряти зубочисткою). для пропитки підігріти молоко, додати несквік, добре перемішати і залити вже ледь теплий бісквіт. для глазурі підігріти вершки, але не до кипіння, додати шоколад і добре перемішати до однорідності. Залити глазуррю бісквіт, посипати горішками. Відправити у холодильник на годину. #шоколаднийторт #бісквіт #випічка #брауні #шоколаднийпиріг #рецепт #фудблог #топ #рек #food ♬ Золотава осінь - Богдан Сташків
Готовий пиріг наріжте на порційні шматочки та подавайте з чашкою гарячого чаю, кави чи молока. Спробуйте приготувати цей шоколадний пиріг і насолоджуйтеся його неперевершеним смаком разом із близькими.
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