Шоколадний пиріг із сирним кремом і вишнею

Починається сезон вишень — улюбленої начинки для пирогів, тортів і вареників.

Сьогоднішній рецепт шоколадного пирога з сирним кремом і вишнею вдало поєднує в собі різні смаки і не вимагає тривалого приготування, тому що випікається разом із начинкою.

Інгредієнти:

400 г вишні

300 г сиру

150 г борошна

150 г цукру

120 г вершкового масла

100 г шоколаду

4 яйця

1 пакет ванільного цукру

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

Приготування

Вершкове масло і шоколад помістити в сотейник і розтопити на водяній бані, помішуючи до отримання однорідної маси.

2 яйця і 50 г цукру збити з додаванням ванільного цукру і солі, ввести остиглий шоколад, всипати просіяне борошно з розпушувачем і акуратно вимішати.

Сир розтерти з цукром, що залишився, і яйцями і злегка збити міксером до отримання кремоподібної структури.

Вишню вимити, обсушити і видалити кісточки.

У змащену вершковим маслом форму викласти третину шоколадного тесту, розрівняти, вилити на нього половину сирної маси і розкласти половину норми підготовленої вишні. Потім знову третину тіста, що залишився, сирний крем і вишню. Останнім шаром повинен бути залишок шоколадного тесту.

Випікати близько 45 хвилин за 180°С.

Готовому пирогу дати охолонути, не виймаючи його з форми, і тільки потім розрізати.

На замітку

Для приготування шоколадного пирога можна використовувати малину, смородину, чорницю або ягідний мікс.

Останній шар тіста буде складно рівномірно розподілити, тому слід дерев'яною шпажкою або ножем нанести довільний малюнок по поверхні, злегка змішуючи верхні шари і досягаючи мармурового ефекту.

Поверхня готового пирога за бажання можна залити глазур'ю.

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