Шоколадний торт із солоною карамеллю: рецепт модного десерту

Десерти з солоною карамеллю увійшли до нашого життя відносно недавно і від того часу залишаються на піку популярності.

Поєднання солодкого та солоного подобається не всім, але все одно шанувальників у нього достатньо. Щоб потішити себе модним десертом із солоною карамеллю вам не обов'язково йти до кафе, його можна приготувати і вдома.

Складники

борошно — 2 скл.

світло-коричневий цукор – 1 скл.

цукровий пісок – 1 скл.

какао-порошок – три чверті скл.

розпушувач – 1 ч. л.

сода — 2 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

молоко – 1 скл.

олія каноли — половина скл. (можна замінити будь-якою іншою, наприклад, кокосовою)

яйце – 2 шт..

ванільний екстракт – 1 ч. л.

міцна гаряча кава — 1 скл

Інгредієнти для солоного карамельного соусу

світло-коричневий цукор – 2 скл.

вершкове масло — 170 г

вершки — 1 скл.

ванільний екстракт – 2 ч. л.

сіль — половина ч. л.

Інгредієнти для вершкового крему із солоною карамеллю

яєчний білок — 3 шт.

світло-коричневий цукор — 1 скл.

вершкове масло — 350 г нарізаного кубиками та розм'якшеного

солоний карамельний соус — чверть склянки

Приготування коржів

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змішайте борошно, обидва види цукру, какао, розпушувач, соду та сіль.

У міксері змішайте молоко, олію, яйця та ваніль.

Повільно додайте сухі інгредієнти до вологих, не вимикаючи міксер.

Влийте гарячу каву. Збивайте на високій швидкості протягом 1 хвилини.

Випікайте у формах 23-25 ​​хвилин або доки зубочистка, вставлена ​​в центр, не виходитиме чистою.

Повністю охолодіть коржі.

Приготування солоного карамельного соусу

Додайте всі інгредієнти, крім ванілі та солі, в каструлю. Варіть на повільному вогні до загусання, періодично помішуючи, близько 8 хвилин, за необхідності можна трохи збільшити вогонь, але продовжувати інтенсивніше помішувати. Остаточно загусне соус у холодильнику.

Вмішайте ваніль та сіль. Зніміть соус з вогню і дайте охолонути в каструлі, потім переставте її в холодильник.

Приготування вершкового крему із солоною карамеллю

Збийте міксером яєчні білки та коричневий цукор.

Поставте ємність, у якій збиваєте, на гарячу водяну баню і продовжуйте збивати, поки цукор повністю не розчиниться, близько 5 хвилин.

Далі збивайте на середній швидкості, поки суміш не стане твердою і не охолоне, близько 5 хвилин.

Повільно додайте нарізане кубиками вершкове масло і перемішайте до однорідності. Влийте карамельний соус і збивайте до однорідності.

Як зібрати торт

Коли ви будете готові зібрати торт, покладіть нижній шар шоколадного торта на блюдо для торта або сервірувальну тарілку.

Зверху нанесіть трохи вершкового крему із солоною карамеллю і намажте краї торта.

Помістіть корж, що залишився, зверху і покрийте глазур'ю весь торт.

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