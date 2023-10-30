Шоколадно-апельсиновий бісквіт: рецепт чудового десерту

Осінь не буде такою депресивною, якщо в будинку пахне свіжою випічкою. А смак шоколаду та апельсинів прикрасить будь-яке чаювання.

Рецепт апельсинового бісквіту, можливо не найпростіший, але він сподобається тим, хто не шукає легких рішень і готовий витратити час і зусилля для чудового результату.

Інгредієнти:

Для бісквіту

2 яйця

120 г цукрової пудри

80 г борошна

1 столова ложка какао-порошку без гірки

1 чайна ложка екстракту апельсину

1/4 чайної ложки розпушувача

2 столові ложки свіжого апельсинового соку

щіпка коричневого цукру

Для крему

125 г вершкового масла

300 г дрібно просіяної цукрової пудри

1 чайна ложка апельсинового екстракту або апельсинового лікеру

дрібно натерта апельсинова цедра

нарізані великими шматками чипси з темного шоколаду

Для прикрас

шматочки свіжого апельсину

Приготування

Попередньо розігрійте духовку до 220 градусів. Збийте яйця та цукрову пудру до блідої кремової маси. Додайте просіяне борошно, шоколадний порошок і розпушувач, потім додайте апельсиновий екстракт і свіжий апельсиновий сік. Акуратно перемішайте дерев'яною ложкою. Підготуйте форму для випічки, застеливши пергаментним папером. Вилийте тісто і розрівняйте шпателем, потім нахиліть деко з боку на бік, щоб вирівняти суміш. Випікайте рівно 6 хвилин. Дуже обережно змочіть тканину окропом і покладіть на бісквіт. Шматок пергаментного паперу розміром із бісквіт посипте коричневим цукром. Викладіть бісквіт на зацукрований папір, а потім поверніть. Дайте повністю охолонути

Приготуйте крем

Збийте олію, цукрову пудру та апельсиновий екстракт або краплю апельсинового лікеру до блідого кольору та кремової консистенції. Додайте краплю молока, якщо мас трохи тверда.

Зберіть рулет

Акуратно розгорніть бісквіт і намажте його начинкою, потім посипте апельсиновою цедрою і жменею нарізаної великими шматками шоколадної стружки. Обережно поверніть і залиште на кілька годин. Коли все буде готове, розріжте на рівні порції та викладіть на гарну тарілку. Прикрасьте скибочкою свіжого апельсина.

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