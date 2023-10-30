Шоколадно-апельсиновий бісквіт: рецепт чудового десерту

Осінь не буде такою депресивною, якщо в будинку пахне свіжою випічкою. А смак шоколаду та апельсинів прикрасить будь-яке чаювання.
Рецепт апельсинового бісквіту, можливо не найпростіший, але він сподобається тим, хто не шукає легких рішень і готовий витратити час і зусилля для чудового результату.
Інгредієнти:
Для бісквіту
- 2 яйця
- 120 г цукрової пудри
- 80 г борошна
- 1 столова ложка какао-порошку без гірки
- 1 чайна ложка екстракту апельсину
- 1/4 чайної ложки розпушувача
- 2 столові ложки свіжого апельсинового соку
- щіпка коричневого цукру
Для крему
- 125 г вершкового масла
- 300 г дрібно просіяної цукрової пудри
- 1 чайна ложка апельсинового екстракту або апельсинового лікеру
- дрібно натерта апельсинова цедра
- нарізані великими шматками чипси з темного шоколаду
Для прикрас
- шматочки свіжого апельсину
Приготування
- Попередньо розігрійте духовку до 220 градусів.
- Збийте яйця та цукрову пудру до блідої кремової маси.
- Додайте просіяне борошно, шоколадний порошок і розпушувач, потім додайте апельсиновий екстракт і свіжий апельсиновий сік. Акуратно перемішайте дерев'яною ложкою.
- Підготуйте форму для випічки, застеливши пергаментним папером.
- Вилийте тісто і розрівняйте шпателем, потім нахиліть деко з боку на бік, щоб вирівняти суміш.
- Випікайте рівно 6 хвилин.
- Дуже обережно змочіть тканину окропом і покладіть на бісквіт.
- Шматок пергаментного паперу розміром із бісквіт посипте коричневим цукром.
- Викладіть бісквіт на зацукрований папір, а потім поверніть.
- Дайте повністю охолонути
Приготуйте крем
- Збийте олію, цукрову пудру та апельсиновий екстракт або краплю апельсинового лікеру до блідого кольору та кремової консистенції.
- Додайте краплю молока, якщо мас трохи тверда.
Зберіть рулет
- Акуратно розгорніть бісквіт і намажте його начинкою, потім посипте апельсиновою цедрою і жменею нарізаної великими шматками шоколадної стружки.
- Обережно поверніть і залиште на кілька годин.
- Коли все буде готове, розріжте на рівні порції та викладіть на гарну тарілку.
- Прикрасьте скибочкою свіжого апельсина.
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