Шоколадно-бананові булочки: рецепт смачної та ароматної випічки

Лишень уявіть, як ваша кухня наповнюється ароматом свіжоспечених булочок із ніжним шоколадом і солодкими бананами, це фантастика тож не втрачайте час і спробуйте їх приготувати вже сьогодні.

Ці шоколадно-бананові булочки стануть вашим улюбленим рецептом, адже поєднують у собі все найкраще: легкість приготування, апетитний вигляд та, звичайно ж, бездоганний смак. Рецепт, запропонований на сторінці foodwithstyle, ідеально підійде як для сніданку, так і для особливого чаювання з рідними чи друзями.

Інгредієнти Листкове тісто Стиглі банани 2 шт. Шоколадна стружка 50 г Яєчний жовток 1 шт. Цукрова пудра

Приготування:

Розкачайте листкове тісто на попередньо присипаній борошном поверхні. Почистіть банани й наріжте їх уздовж на тонкі смужки, щоб вони рівномірно розподілилися по всій довжині тіста. Банани зроблять булочки особливо ароматними та соковитими. Посипте листкове тісто шоколадною стружкою чи подрібненим шоколадом, залиште невеликий бортик (приблизно 2 см), щоб під час загортання начинка не випадала. Викладіть смужки бананів на тісто поверх шоколаду, щоб смак бананів відчувався у кожному шматочку. З одного краю, обережно згорніть листкове тісто в рулет. Наріжте рулет на шматочки товщиною приблизно 4 см. Кожен шматочок стане окремою булочкою, тому формуйте їх відповідно до ваших уподобань. Викладіть нарізані шматочки зрізом вниз на деко, застелене пергаментом, щоб булочки не прилипли під час випікання. Змастіть кожну булочку збитим яєчним жовтком для красивої золотистої скоринки. Розігрійте духовку до 200°C і випікайте булочки протягом 15-20 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб вони стали золотисто-коричневими, а скоринка була хрусткою. Вийміть готові булочки з духовки та дайте їм трохи охолонути на решітці, щоб зберегти хрусткість скоринки. Перед подачею щедро посипте булочки цукровою пудрою.

Це ідеальний десерт для ранкової кави, перекусу на роботі чи пригощання гостей. Всього кілька інгредієнтів і у ваших руках чарівна домашня випічка, що подарує вам і вашим рідним неповторні моменти задоволення.

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