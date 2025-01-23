Шоколадно-банановий десерт без борошна: швидкий рецепт

Іноді дуже хочеться потішити себе чимось солодким, але водночас не перевищувати денну норму калорій. На щастя, існують рецепти, які поєднують насолоду від десерту з турботою про здоров’я. Один із таких — шоколадно-банановий десерт без борошна, який чудово підійде для сніданку, перекусу або навіть святкового столу.

Цей рецепт, про який розказали на сторінці mattsfitchef, може стати улюбленим для тих, хто цінує здорове харчування та хоче насолоджуватися смачними десертами без зайвих докорів сумління.

Інгредієнти Банани 3 шт. Арахісова паста 120 г Какао-порошок 40 г

Приготування

Очистьте банани та наріжте їх шматочками. У великій мисці чи блендері з'єднайте банани, арахісову пасту та какао-порошок. Якщо додаєте білковий порошок, додайте його на цьому етапі. Збийте все до отримання однорідної маси. Тісто повинно бути густим і ароматним. Підготуйте форму, вистеліть її пергаментом або змастіть невеликою кількістю олії. Викладіть тісто у форму, рівномірно розподіливши поверхнею. Розігрійте духовку до 180 °C. Поставте форму в духовку та випікайте десерт приблизно 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою — десерт готовий. Дайте десерту повністю охолонути, перш ніж нарізати його на порції. Це допоможе зберегти форму та покращить смак.

Подавання

Посипте десерт подрібненими горіхами або кокосовою стружкою.

Полийте зверху натуральним йогуртом або топленим чорним шоколадом.

Додайте свіжі ягоди — полуницю, малину або чорницю, щоб зробити десерт ще більш яскравим і корисним.

Поради:

Обирайте стиглі банани з темними плямами на шкірці. Вони забезпечать натуральну солодкість і ніжну текстуру десерту.

Не перевищуйте час випікання, щоб десерт залишався ніжним і соковитим.

Зберігайте залишки десерту у герметичному контейнері у холодильнику. Він зберігає свіжість до 3-4 днів.

Якщо ви хочете зробити десерт ще поживнішим, можна додати ложку білкового порошку. Він не тільки підвищить вміст білка, але й допоможе вам довше почуватися ситими.

Шоколадно-банановий десерт без борошна — це простий, корисний та смачний спосіб потішити себе та своїх близьких. Його натуральний склад і насичений смак роблять його чудовою альтернативою традиційним солодощам.

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