Шоколадно-білковий десерт: цікавий рецепт із варених яєць

Для багатьох десерт асоціюється з чимось солодким, легким і таким, що тане в роті. Але не всі здогадуються, що основою смачного десерту можуть стати звичайні варені яйця.

Саме яйця круто можуть стати головним інгредієнтом оригінального, низьковуглеводного, шоколадного десерту з високим вмістом білка. Рецепт, який показали на сторінці anny.cooking, зацікавить тих, хто любить поєднувати смак і користь.

Інгредієнти Яйця 8 шт. Какао 3 ст.л Ваніль Молоко 250 мл Цукор 80 г

Приготування:

Відваріть круто 8 яєць, це займе близько 10 хвилин. Охолодіть і почистьте від шкаралупи. Перекладіть у глибоку ємність, у якій буде зручно збивати, або одразу у блендер. Додайте какао, ванільний екстракт, молоко та підсолоджувач. Ретельно все збийте. Розлийте у форми та залиште на ніч у холодильнику.

Поради:

Замість цукру можете використати інший підсолоджувач.

Обовʼязково дайте постояти ніч в холодильнику — ні запаху, ні смаку яєць не буде.

Шоколадно-білковий десерт із варених яєць — не лише цікавий і несподіваний, але й дуже корисний. Він багатий на білок, що робить його чудовим вибором для тих, хто дотримується здорового харчування або активно займається спортом. Така страва не обтяжить організм зайвими калоріями, але забезпечить енергією та допоможе швидко відновитися.

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