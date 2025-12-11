Шоколадно-сирний пиріг: десерт, який завжди в моді

Шоколадно-сирний пиріг tiktok.com_@anastasiiacooking

Іноді хочеться десерту, який не просто смачний, а справді має «вау» ефект, з ніжною текстурою, насиченим смаком і трохи шоколадного чаклунства. Саме такий — шоколадно-сирний пиріг від фудблогерки та авторки сторінки Anastasiia Cooking. Він поєднує у собі найкраще, а саме, пухке шоколадне тісто та ніжну сирну начинку, а приготування не забере багато часу.

Інгредієнти

Тісто основа

яйця 5 шт.

цукор 160 г

ванільний цукор 1 пачка

олія 100 мл

борошно 160 г

какао 3 ст. л

розпушувач 2 ч. л

Начинка

кисломолочний сир 300 г

яйця 1 шт.

цукор 4 ст. л

крохмаль 1 ст. л

Приготування

Тісто

Секрет пухкого бісквіта — ретельне збивання яєць з цукром до побіління та збільшення маси мінімум утричі. Потім додайте олію та обережно всипте сухі інгредієнти, збивайте міксером на низьких обертах. Це допомагає тісту гарно піднятися і залишатися повітряним. Перелийте готове тісто у форму, змащену олією, та приготуйте начинку.

Начинка

Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Потім перекладіть суміш у кондитерський мішок і акуратно вичавіть на тісто. За бажанням можна прикрасити шоколадними кульками чи трохи посипати какао.

Випікання

Духовку розігрійте до 180°C і випікайте 35–40 хв, орієнтуйтеся на свою духовку, може знадобитись трохи більше часу. Головне, перші 30 хв не відкривати духовку, щоб бісквіт не осів. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою, якщо вона виходить сухою — пиріг готовий.

Поради

Для шоколаднішого ефекту можна додати трохи тертого шоколаду чи какао у начинку.

Подавайте теплим з ванільним морозивом або гарячим шоколадом для гастрономічного задоволення.

Це поєднання шоколаду та сиру — справжнє гастрономічне задоволення. Легкий, але водночас насичений смак, ніжна текстура і шоколадний аромат роблять цей пиріг універсальним десертом, від ранкової кави до вечері з друзями. Цей рецепт досить легко запам’ятати, тож він точно стане вашим улюбленим способом потішити себе та близьких.