- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Шоколадний бісквіт без яєць і молока: рецепт для тих, хто постує
Приготуйте простий, бюджетний бісквіт без яєць, молока, вершкового масла і без використання міксера.
Бісквіт усередині виходить вологий, ніжний із насиченим шоколадним смаком. За бажання розріжте його на три коржі та змастіть будь-яким кремом, варенням і прикрасьте шоколадною глазур’ю.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 200 г
- цукор
- 170 г
- какао-порошок
- 40 г
- сода харчова
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
- 10 г
- вода
- 220 мл
- олія
- 70 мл
- оцет
- 1 ч. л.
Для сухої суміші в мисці з’єднайте борошно, цукор, какао-порошок, соду харчову, сіль, ванільний цукор і добре перемішайте.
В окремій мисці з’єднайте воду, олію, оцет, перемішайте, всипте суху суміш і ще раз перемішайте, залиште на 10 хвилин.
Дно форми для запікання вистеліть пергаментом і вилийте тісто у форму.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Дайте повністю охолонути і витягніть із форми.
Поради:
За бажанням посипте цукровою пудрою.