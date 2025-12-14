ТСН у соціальних мережах

Рецепти
120
1 хв

Шоколадний бісквіт без яєць і молока: рецепт для тих, хто постує

Приготуйте простий, бюджетний бісквіт без яєць, молока, вершкового масла і без використання міксера.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
Шоколадний бісквіт без яєць і молока

Шоколадний бісквіт без яєць і молока / © Credits

Бісквіт усередині виходить вологий, ніжний із насиченим шоколадним смаком. За бажання розріжте його на три коржі та змастіть будь-яким кремом, варенням і прикрасьте шоколадною глазур’ю.

Інгредієнти

борошно пшеничне
200 г
цукор
170 г
какао-порошок
40 г
сода харчова
1 ч. л.
сіль
щіпка
ванільний цукор
10 г
вода
220 мл
олія
70 мл
оцет
1 ч. л.

  1. Для сухої суміші в мисці з’єднайте борошно, цукор, какао-порошок, соду харчову, сіль, ванільний цукор і добре перемішайте.

  2. В окремій мисці з’єднайте воду, олію, оцет, перемішайте, всипте суху суміш і ще раз перемішайте, залиште на 10 хвилин.

  3. Дно форми для запікання вистеліть пергаментом і вилийте тісто у форму.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Дайте повністю охолонути і витягніть із форми.

Поради:

  • За бажанням посипте цукровою пудрою.

