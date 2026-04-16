Шоколадний кекс із гарбузом: рецепт простого та корисного десерту
Це корисний і простий у приготуванні десерт із доступних продуктів. Він припаде до смаку і дітям, і дорослим — навіть тим, хто не дуже любить гарбуз.
Кекс виходить м’яким і вологим завдяки гарбузу, а також ароматним — через ванільний цукор і апельсинову цедру.
Інгредієнти
- гарбуз (м’якоть)
- 160 г
- борошно пшеничне
- 100 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 80 г
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- цедра апельсина
- 1 ч. л.
- цукор ванільний
- 10 г
- сіль
- щіпка
- пудра цукрова
Гарбуз очистьте та натріть на дрібну тертку.
Просійте до миски борошно, какао-порошок і розпушувач.
Яйця і цукор збийте міксером у пишну масу.
Додайте гарбуз, олію, цедру апельсина, ванільний цукор, сіль та акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.
Всипте суху суміш і ще раз акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.
Дно форми для випікання вистеліть пергаментним папером, вилийте до неї рівномірно тісто.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.
Вийміть кекс із духовки, залиште його на 5–7 хвилин, потім витягніть з форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Апельсинову цедру можна замінити лимонною.