ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Шоколадний кекс із гарбузом: рецепт простого та корисного десерту

Це корисний і простий у приготуванні десерт із доступних продуктів. Він припаде до смаку і дітям, і дорослим — навіть тим, хто не дуже любить гарбуз.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Шоколадний кекс із гарбузом

Шоколадний кекс із гарбузом / © Credits

Кекс виходить м’яким і вологим завдяки гарбузу, а також ароматним — через ванільний цукор і апельсинову цедру.

Інгредієнти

гарбуз (м’якоть)
160 г
борошно пшеничне
100 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
80 г
какао-порошок
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
цедра апельсина
1 ч. л.
цукор ванільний
10 г
сіль
щіпка
пудра цукрова

  1. Гарбуз очистьте та натріть на дрібну тертку.

  2. Просійте до миски борошно, какао-порошок і розпушувач.

  3. Яйця і цукор збийте міксером у пишну масу.

  4. Додайте гарбуз, олію, цедру апельсина, ванільний цукор, сіль та акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.

  5. Всипте суху суміш і ще раз акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.

  6. Дно форми для випікання вистеліть пергаментним папером, вилийте до неї рівномірно тісто.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

  8. Вийміть кекс із духовки, залиште його на 5–7 хвилин, потім витягніть з форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Апельсинову цедру можна замінити лимонною.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie