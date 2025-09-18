ТСН у соціальних мережах

Шоколадний мус без цукру: рецепт десерту з чотирьох інгредієнтів

Шоколадний мус — класика французької кухні, яку обожнюють у всьому світі. Його ніжна текстура, глибокий смак какао та легкість роблять цей десерт фаворитом на будь-якому столі.

Шоколадний мус без цукру

Шоколадний мус без цукру / © Credits

Однак чи знали ви, що улюблені ласощі можна приготувати у веганській версії — без яєць, вершків і навіть без рафінованого цукру? Фудблогерка та авторка сторінці ameliezen запропонувала рецепт, який вже підкорив її підписників: мус лише з чотирьох інгредієнтів, збагачений рослинними жирами та натуральними підсолоджувачами.

Інгредієнти

Кокосові вершки
250 г
Какао-порошок без цукру
25 г
Сироп агави чи кленовий сироп
30–40 г
Мигдальна чи інша горіхова олія
60 г

Приготування

  1. У великій мисці змішайте всі інгредієнти.

  2. Збивайте масу вінчиком або міксером на середній швидкості до пишності.

  3. Розподіліть мус у порційні креманки чи один великий скляний посуд.

  4. Поставте у холодильник щонайменше на 2 години, щоб десерт «схопився» та набув правильної структури.

Подавання

Перед подаванням можна прикрасити мус:

  • свіжими ягодами, наприклад, малиною, полуницею чи чорницею,

  • стружкою чорного шоколаду,

  • горішками чи кокосовою стружкою.

Цей десерт чудово смакує як самостійно, так і у парі з горнятком кави чи трав’яного чаю.

Сьогодні у світі активно набувають популярності солодощі без молочних продуктів та рафінованого цукру. Це не лише данина моді, а й крок назустріч здоров’ю. Адже веганські десерти часто містять більше клітковини та «правильних» жирів, а головне — дозволяють відчувати себе легко навіть після солодкого перекушування.

Якщо ви шукаєте баланс між задоволенням і турботою про тіло — цей шоколадний мус стане справжньою кулінарною знахідкою.

