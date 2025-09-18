- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Шоколадний мус без цукру: рецепт десерту з чотирьох інгредієнтів
Шоколадний мус — класика французької кухні, яку обожнюють у всьому світі. Його ніжна текстура, глибокий смак какао та легкість роблять цей десерт фаворитом на будь-якому столі.
Однак чи знали ви, що улюблені ласощі можна приготувати у веганській версії — без яєць, вершків і навіть без рафінованого цукру? Фудблогерка та авторка сторінці ameliezen запропонувала рецепт, який вже підкорив її підписників: мус лише з чотирьох інгредієнтів, збагачений рослинними жирами та натуральними підсолоджувачами.
Інгредієнти
- Кокосові вершки
- 250 г
- Какао-порошок без цукру
- 25 г
- Сироп агави чи кленовий сироп
- 30–40 г
- Мигдальна чи інша горіхова олія
- 60 г
Приготування
У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
Збивайте масу вінчиком або міксером на середній швидкості до пишності.
Розподіліть мус у порційні креманки чи один великий скляний посуд.
Поставте у холодильник щонайменше на 2 години, щоб десерт «схопився» та набув правильної структури.
Подавання
Перед подаванням можна прикрасити мус:
свіжими ягодами, наприклад, малиною, полуницею чи чорницею,
стружкою чорного шоколаду,
горішками чи кокосовою стружкою.
Цей десерт чудово смакує як самостійно, так і у парі з горнятком кави чи трав’яного чаю.
Сьогодні у світі активно набувають популярності солодощі без молочних продуктів та рафінованого цукру. Це не лише данина моді, а й крок назустріч здоров’ю. Адже веганські десерти часто містять більше клітковини та «правильних» жирів, а головне — дозволяють відчувати себе легко навіть після солодкого перекушування.
Якщо ви шукаєте баланс між задоволенням і турботою про тіло — цей шоколадний мус стане справжньою кулінарною знахідкою.