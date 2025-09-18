Шоколадний мус без цукру: рецепт десерту з чотирьох інгредієнтів

Шоколадний мус без цукру / © Credits

Однак чи знали ви, що улюблені ласощі можна приготувати у веганській версії — без яєць, вершків і навіть без рафінованого цукру? Фудблогерка та авторка сторінці ameliezen запропонувала рецепт, який вже підкорив її підписників: мус лише з чотирьох інгредієнтів, збагачений рослинними жирами та натуральними підсолоджувачами.

Інгредієнти Кокосові вершки 250 г Какао-порошок без цукру 25 г Сироп агави чи кленовий сироп 30–40 г Мигдальна чи інша горіхова олія 60 г

Приготування

У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Збивайте масу вінчиком або міксером на середній швидкості до пишності. Розподіліть мус у порційні креманки чи один великий скляний посуд. Поставте у холодильник щонайменше на 2 години, щоб десерт «схопився» та набув правильної структури.

Подавання

Перед подаванням можна прикрасити мус:

свіжими ягодами, наприклад, малиною, полуницею чи чорницею,

стружкою чорного шоколаду,

горішками чи кокосовою стружкою.

Цей десерт чудово смакує як самостійно, так і у парі з горнятком кави чи трав’яного чаю.

Сьогодні у світі активно набувають популярності солодощі без молочних продуктів та рафінованого цукру. Це не лише данина моді, а й крок назустріч здоров’ю. Адже веганські десерти часто містять більше клітковини та «правильних» жирів, а головне — дозволяють відчувати себе легко навіть після солодкого перекушування.

Якщо ви шукаєте баланс між задоволенням і турботою про тіло — цей шоколадний мус стане справжньою кулінарною знахідкою.