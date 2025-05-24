Шоколадний рулет із сиром та вишнями: рецепт із млинцевого тіста / © Credits

Реклама

Цей десерт — не лише краса на тарілці, а й справжній гастрономічні обійми. Рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, — ідеально підійде для сніданку, обіду чи елегантного десерту до чаювання з подругами.

Інгредієнти

Для шоколадних млинців

Тепле молоко 330 мл

Пшеничне борошно 135 г

Какао (25 г

Яйця 2 шт.

Вершкове масло (розтопити) 20 г

Цукор 20 г

Ванільний цукор 5 г

Сіль

Для начинки

Заморожені чи свіжі вишні без кісточки 300 г

Цукор 2 ст. л

Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л

Кисломолочний сир 250 г

Вершковий сир (маскарпоне чи Філадельфія) 100 г

Цукор 2 ст. л

Приготування

Крок 1: приготуйте шоколадні млинці

У мисці збийте яйця, додайте обидва види цукру та дрібку солі. Влийте половину теплого молока. Потім поступово додайте борошно, какао — постійно помішуйте вінчиком, щоб уникнути грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло та залишки молока, ретельно вимішайте. Тісто має бути однорідним і гладким. Смажте млинці на антипригарній сковорідці без масла: по 1.5–2 хв з одного боку і ще 15–30 сек — з іншого. Млинці виходять еластичні та не рвуться. Якщо тісто здається занадто густим — додайте ще трохи молока. Якщо занадто рідке — щіпку борошна.

Крок 2: приготуйте вишневу начинку

У невеликій каструльці змішайте вишні, цукор та крохмаль. На повільному вогні, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. Вишні повинні пустити сік, а суміш — перетворитися на густу ягідну масу. Остудіть повністю.

Крок 3: зробіть сирний крем

У блендері з’єднайте кисломолочний сир, вершковий сир і цукор. Збийте до пастоподібної текстури — крем має бути ніжним, без крупинок.

Крок 4: формування рулету

Викладіть 5–6 млинців нахльостом у два ряди на харчову плівку чи пергамент. Змастіть кожен млинець тонким шаром сирного крему. По центру викладіть вишневу начинку у ряд. За допомогою плівки акуратно скрутіть млинці у щільний рулет. Обгорніть рулет повністю у плівку та поставте у холодильник щонайменше на годину, а краще — на ніч.

Перед нарізанням потримайте рулет 10 хв у морозилці.

Як подавати шоколадний рулет

Наріжте скибочками товщиною 1.5–2 см

Додайте трохи збитих вершків або кульку морозива

Прикрасьте листочком м’яти, пудрою чи шматочками шоколаду

Спробуйте приготувати цей десерт і, можливо, він стане вашим улюбленим сімейним смаколиком.