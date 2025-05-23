Шоколадний торт із печива: рецепт десерту без випікання / © Credits

Реклама

Авторка рецепта — фудблогерка Fatma Gül — поділилася надзвичайно простим рецептом шоколадного торта, який не потребує випікання. Це справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати щось смачне та вишукане без духовки та зайвих зусиль.

Інгредієнти Печиво 2,5 паковання Вершки 2 паковання Молочний чи темний шоколад 400 г

Приготування

Подрібніть печиво руками або за допомогою качалки. Воно не повинне бути надто дрібним, ідеально — невеликі шматочки, які утворять приємну текстуру у торті. Налийте вершки у каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння. Щойно з’являться перші бульбашки — знімайте з вогню. Додайте поламаний шоколад і перемішуйте до повного розчинення — має вийти блискучий, однорідний ганаш. Якщо використовуєте шоколад із високим вмістом какао, можна додати трохи цукру або ложку меду для солодшого смаку. У великій мисці з’єднайте подрібнене печиво з гарячим шоколадним кремом. Обережно перемішайте, щоб кожен шматочок печива був покритий шоколадом. Застеліть прямокутну чи круглу форму харчовою плівкою. Перекладіть масу у форму, добре утрамбуйте ложкою чи лопаткою, щоб торт був щільним і тримав форму. Накрийте торт плівкою та поставте у морозильну камеру щонайменше на 3-4 години. Якщо маєте час — залиште на всю ніч.

Шоколадний торт із печива без випікання — це чудове поєднання простоти та вишуканого смаку. Лише три інгредієнти, мінімум зусиль — і ви маєте десерт, який здатен прикрасити будь-яке свято або стати солодкою розрадою після довгого дня.