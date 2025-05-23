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Шоколадний торт із печива: рецепт десерту без випікання
Лише три інгредієнти — і перед вами ніжний, вершковий, шоколадний смаколик, який підкорить серце кожного.
Авторка рецепта — фудблогерка Fatma Gül — поділилася надзвичайно простим рецептом шоколадного торта, який не потребує випікання. Це справжній порятунок для тих, хто хоче приготувати щось смачне та вишукане без духовки та зайвих зусиль.
Інгредієнти
- Печиво
- 2,5 паковання
- Вершки
- 2 паковання
- Молочний чи темний шоколад
- 400 г
Приготування
Подрібніть печиво руками або за допомогою качалки. Воно не повинне бути надто дрібним, ідеально — невеликі шматочки, які утворять приємну текстуру у торті.
Налийте вершки у каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння. Щойно з’являться перші бульбашки — знімайте з вогню. Додайте поламаний шоколад і перемішуйте до повного розчинення — має вийти блискучий, однорідний ганаш.
Якщо використовуєте шоколад із високим вмістом какао, можна додати трохи цукру або ложку меду для солодшого смаку.
У великій мисці з’єднайте подрібнене печиво з гарячим шоколадним кремом. Обережно перемішайте, щоб кожен шматочок печива був покритий шоколадом.
Застеліть прямокутну чи круглу форму харчовою плівкою. Перекладіть масу у форму, добре утрамбуйте ложкою чи лопаткою, щоб торт був щільним і тримав форму.
Накрийте торт плівкою та поставте у морозильну камеру щонайменше на 3-4 години. Якщо маєте час — залиште на всю ніч.
Шоколадний торт із печива без випікання — це чудове поєднання простоти та вишуканого смаку. Лише три інгредієнти, мінімум зусиль — і ви маєте десерт, який здатен прикрасити будь-яке свято або стати солодкою розрадою після довгого дня.