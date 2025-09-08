Шоколадний торт: рецепт десерту, перед яким неможливо встояти

Шоколадний торт / © Credits

Секрет цього торту — стиглий банан у тісті, який додає природної солодкості та робить структуру ще соковитішою. Якщо у вас залишився лише один банан, який вже не хочеться їсти свіжим, саме час перетворити його на кулінарний шедевр, а як його приготувати розповіли на сторінці Baked by Laora.

Інгредієнти

Для бісквіта

Борошно 175 г

Какао-порошок 50 г

Цукор білий 125 г

Цукор коричневий 65 г

Яйця 2 шт.

Знежирені вершки 180 г

Вершкове масло 150 г

Олія 30 г

Розпушувач 13 г

Сіль ⅓ ч. л

Окріп 75 мл

Банан стиглий 1 шт.

Для крему

Вершкове масло 400 г

Розтоплений шоколад 200 г

Цукрова пудра 100 г

Приготування

Яйця змішайте з двома видами цукру та збивайте вінчиком 2–3 хв. Влийте розтоплене масло та олію, перемішайте до однорідності. Додайте добре розім’ятий банан та вершки, знову збийте. В окремій мисці просійте борошно, какао, розпушувач і сіль. Обережно вмішайте їх у рідку масу. Влийте гарячу воду, швидко перемішайте. Тісто стане рідкуватим — це нормально. Духовку розігрійте до 180°C. Форму застеліть пергаментом, вилийте тісто та випікайте приблизно 50 хв. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Масло збийте міксером 6–7 хв до пишності. Додайте розтоплений шоколад і пудру, збивайте далі до однорідності. Остиглий бісквіт розріжте навпіл або залиште цілим, на ваш смак. Щедро змастіть кремом, прикрасьте шоколадною стружкою чи ягодами.

Поради

Якщо немає вершків, їх можна замінити кефіром або йогуртом.

Для насиченішого смаку використовуйте шоколад із вмістом какао від 70%.

Торт можна подати навіть без крему, просто присипавши цукровою пудрою чи поливши ганашем.

Шоколадний торт із секретним інгредієнтом — бананом — це не просто десерт, а справжня насолода для душі. Він поєднує глибокий смак какао, ніжну текстуру та легкий фруктовий відтінок, завдяки чому виходить особливо ароматним і вологим. Такий торт стане окрасою святкового столу, а головне, він доводить, що іноді прості інгредієнти здатні творити кулінарні дива.