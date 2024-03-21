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Шпинатні млинці з червоною рибою та вершковим сиром: рецепт ефектної закуски

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
295
Час на прочитання
1 хв
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Шпинатні млинці з червоною рибою та вершковим сиром: рецепт ефектної закуски

Шпинатні млинці з червоною рибою та сирним сиром / Фото: Credits

Млинці зі шпинатом, червоною рибою та вершковим сиром стануть окрасою будь-якого святкового столу. Їх можна приготувати заздалегідь, а наступного дня потрібно просто загорнути в них начинку.

Шпинат використовуйте як свіжий, так і заморожений, а для начинки підійде будь-яка солона червона риба. Млинці виходять яскраві, ошатні, красивого зеленого кольору.

Інгредієнти

борошно
200 г
шпинат свіжий
90 г
вода
100 мл
яйця
2 шт.
молоко
320 мл
цукор
1 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
олія
2 ст. л.
сир
250 г
червона риба малосольна
200 г
  1. Листя шпинату промийте, влийте холодну воду і подрібніть блендером до однорідного стану. Процідіть рідину через дрібне сито.
  2. Потім з'єднайте яйця, цукор, сіль, молоко і збийте віночком. Всипте просіяне борошно, перемішайте тісто до однорідності. Всипте до цього тіста подрібнений шпинат, влийте олію і все ще раз добре збийте віночком. Залишіть за кімнатної температури на 15 хвилин.
  3. Розігрійте сковороду, змастіть один раз злегка олією. Випікайте на середньому вогні із двох боків. Остудіть.
  4. Червону рибу наріжте тонкими пластинами. Млинець змастіть вершковим сиром, зверху викладіть трохи червоної риби і заверніть у рулетик. Поставте у холодильник. Перед подаванням наріжте на невеликі шматочки.

Поради:

  • Якщо шпинат заморожений, розморозьте його.
  • Не тримайте млинці на сковороді надто довго, щоб їхній колір залишився яскравим.

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