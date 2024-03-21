Шпинатні млинці з червоною рибою та вершковим сиром: рецепт ефектної закуски

Млинці зі шпинатом, червоною рибою та вершковим сиром стануть окрасою будь-якого святкового столу. Їх можна приготувати заздалегідь, а наступного дня потрібно просто загорнути в них начинку.
Шпинат використовуйте як свіжий, так і заморожений, а для начинки підійде будь-яка солона червона риба. Млинці виходять яскраві, ошатні, красивого зеленого кольору.
Інгредієнти
- борошно
- 200 г
- шпинат свіжий
- 90 г
- вода
- 100 мл
- яйця
- 2 шт.
- молоко
- 320 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сир
- 250 г
- червона риба малосольна
- 200 г
- Листя шпинату промийте, влийте холодну воду і подрібніть блендером до однорідного стану. Процідіть рідину через дрібне сито.
- Потім з'єднайте яйця, цукор, сіль, молоко і збийте віночком. Всипте просіяне борошно, перемішайте тісто до однорідності. Всипте до цього тіста подрібнений шпинат, влийте олію і все ще раз добре збийте віночком. Залишіть за кімнатної температури на 15 хвилин.
- Розігрійте сковороду, змастіть один раз злегка олією. Випікайте на середньому вогні із двох боків. Остудіть.
- Червону рибу наріжте тонкими пластинами. Млинець змастіть вершковим сиром, зверху викладіть трохи червоної риби і заверніть у рулетик. Поставте у холодильник. Перед подаванням наріжте на невеликі шматочки.
Поради:
- Якщо шпинат заморожений, розморозьте його.
- Не тримайте млинці на сковороді надто довго, щоб їхній колір залишився яскравим.
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