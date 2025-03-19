Шпинатні млинці з сиром: рецепт цікавої страви

Шпинатні млинці – це яскрава та апетитна страва, чудове джерело корисних речовин. Поєднання ніжного тіста з легкою сирною начинкою робить їх чудовим вибором як для корисного сніданку, так і для оригінальної закуски на святковий стіл.
Простий рецепт, про який розповіли на сторінці lypovva, дозволяє швидко приготувати страву, а її яскравий зелений колір додає особливого шарму будь-якому застіллю. Також шпинат багатий на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та залізо, а це сприяє зміцненню імунітету та підтримці енергії протягом дня.
Інгредієнти
Для млинців
- Яйця 2 шт.
- Сіль
- Цукор 1 ч. л
- Шпинат 40 г
- Молоко 250 мл
- Вода 50 мл
- Борошно 8-10 ст. л
- Олія 2 ст. л
- Барвник (за бажанням)
Для начинки
- Шинка 250 г
- Сир 250 г
- Зелена цибуля
- Майонез 1 ст. л
- Сметана 1 ст. л
Приготування
- Для тіста збийте яйця з сіллю та цукром, додайте шпинат. Якщо він заморожений, його попередньо варто розморозити та відтиснути зайву рідину.
- Влийте молоко та воду, ретельно перемішайте.
- Поступово додайте борошно, доведіть тісто до потрібної консистенції (воно має бути рідким). За бажанням можна додати трохи харчового барвника для насиченішого кольору.
- В кінці влийте олію, ще раз перемішайте та залиште тісто на 10-15 хв.
- Випікайте млинці на добре розігрітій пательні, змащеній невеликою кількістю олії.
- Поки млинці остигають, приготуйте начинку. Для цього шинку наріжте дрібними кубиками, сир натріть на тертці, додайте дрібно нарізану зелену цибулю. Заправте майонезом і сметаною та ретельно перемішайте.
- На кожен млинець викладіть частину начинки, загорніть у зручний спосіб (трикутником, рулетом або конвертом). Для більшої соковитості та апетитної скоринки готові млинці можна злегка обсмажити на сухій пательні з обох боків.
Подавайте гарячими, доповнивши свіжими овочами або сметаною.
@lypovva Інгредієнти: -яйця 2 шт -дрібка солі -цукор 1 ч.л. -шпинат (у мене заморожений) 40 г -молоко 250 мл -вода 50 мл -борошно 8-10 ст.л. -олія 2 ст.л. -барвник за бажанням Для начинки: -шинка 250 г -сир (у мене моцарелла) 250 г -зелена цибуля -майонез 1 ст.л. -сметана 1 ст.л. #млинці #рецепт #млинцізсиром #млинцізшинкою #шинка #начинка #шпинат #рецептиукраїнською #щоприготувати #вечеря ♬ Piano Wire on the Windowsill (Remastered by Gold'n'Groove) - Mabel King and the Jazz Cats
Ця страва не тільки корисна, але й неймовірно смачна. Вона може стати чудовою альтернативою класичним млинцям і обов’язково сподобається всій родині.
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