Шпинатні млинці з сиром: рецепт цікавої страви

Шпинатні млинці – це яскрава та апетитна страва, чудове джерело корисних речовин. Поєднання ніжного тіста з легкою сирною начинкою робить їх чудовим вибором як для корисного сніданку, так і для оригінальної закуски на святковий стіл.

Простий рецепт, про який розповіли на сторінці lypovva, дозволяє швидко приготувати страву, а її яскравий зелений колір додає особливого шарму будь-якому застіллю. Також шпинат багатий на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту та залізо, а це сприяє зміцненню імунітету та підтримці енергії протягом дня.

Інгредієнти

Для млинців

Яйця 2 шт.

Сіль

Цукор 1 ч. л

Шпинат 40 г

Молоко 250 мл

Вода 50 мл

Борошно 8-10 ст. л

Олія 2 ст. л

Барвник (за бажанням)

Для начинки

Шинка 250 г

Сир 250 г

Зелена цибуля

Майонез 1 ст. л

Сметана 1 ст. л

Приготування

Для тіста збийте яйця з сіллю та цукром, додайте шпинат. Якщо він заморожений, його попередньо варто розморозити та відтиснути зайву рідину. Влийте молоко та воду, ретельно перемішайте. Поступово додайте борошно, доведіть тісто до потрібної консистенції (воно має бути рідким). За бажанням можна додати трохи харчового барвника для насиченішого кольору. В кінці влийте олію, ще раз перемішайте та залиште тісто на 10-15 хв. Випікайте млинці на добре розігрітій пательні, змащеній невеликою кількістю олії. Поки млинці остигають, приготуйте начинку. Для цього шинку наріжте дрібними кубиками, сир натріть на тертці, додайте дрібно нарізану зелену цибулю. Заправте майонезом і сметаною та ретельно перемішайте. На кожен млинець викладіть частину начинки, загорніть у зручний спосіб (трикутником, рулетом або конвертом). Для більшої соковитості та апетитної скоринки готові млинці можна злегка обсмажити на сухій пательні з обох боків.

Подавайте гарячими, доповнивши свіжими овочами або сметаною.

Ця страва не тільки корисна, але й неймовірно смачна. Вона може стати чудовою альтернативою класичним млинцям і обов’язково сподобається всій родині.

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