Шпундра — давня українська страва / © Credits

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І хоч сьогодні цей рецепт не так часто зустрічається на столах, справжні гурмани та поціновувачі автентичної кухні знають — шпундра заслуговує на своє відродження.

Це страва, яка одночасно проста та вибаглива: соковите м’ясо, ароматна підлива з бурякового квасу та легкий кислувато-солодкий присмак, який надає страві характеру. Шпундра буквально тане у роті та є гідною прикрасою як буденного обіду, так і святкового застілля. А як її правильно приготувати розповіли на сторінці diana_kulikovska.

Шпундра згадується ще у кулінарних записах XVIII–XIX століть. Вона була особливо популярною на Лівобережній Україні та серед козаків. Основою рецепта завжди були свинина, буряковий квас та буряк, а також сало чи смалець — як джерело поживності та смаку. Саме буряковий квас додавав страві незвичного смаку та тривалого зберігання. До речі, колись шпундру навіть готували наперед і брали у дорогу.

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Це традиційна українська страва, яку майже не знайдеш у ресторанах — отже, домашнє приготування дає змогу доторкнутись до справжньої гастрономічної спадщини. Її смак поєднує солоне, солодке, кисле — саме такий баланс робить українську кухню особливою. Вона досить бюджетна, поживна та ситна.

Інгредієнти Свинина 400 г Буряк 250 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Борошно 50 г Сало чи смалець 2–3 ст. л Буряковий квас 400 мл Часник 2–3 зубчики Сіль Чорний перець Лавровий лист Духмяний перець Сушений чебрець

Приготування квасу

Очистьте 2–3 середні буряки, наріжте скибками, залийте 1 л кип’яченої охолодженої води, додайте шматочок житнього хліба чи трохи цукру. Накрийте марлею та залиште у теплому місці на 3–5 днів. Після заквашування процідіть. Зберігайте в холодильнику.

Приготування

Наріжте свинину середніми шматочками, обваляйте у борошні та обсмажте на розігрітому смальці до золотистої скоринки. Перекладіть ц глибоку сковорідку чи казан. Наріжте цибулю півкільцями, додайте до м’яса та обсмажте разом до м’якості. Натертий чи тонко нарізаний буряк додайте у посудину, перемішайте. За потреби долийте трохи води (2–3 ст. л), якщо суміш здається сухуватою. Тушкуйте під кришкою 10–15 хв на середньому вогні, поки буряк стане м’яким. Влийте квас, додайте спеції, часник. Зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте ще 30–40 хв, поки м’ясо стане м’яким, а буряк — повністю готовим. Підлива має бути трохи густуватою та ароматною.

Подача

Шпундру подають гарячою, зазвичай зі свіжим житнім хлібом, домашніми грінками чи вареною картоплею. Її також смачно поєднувати з квашеними овочами чи салатом з капусти.

Поради:

Не замінюйте буряковий квас звичайним оцтом чи лимонним соком — це зовсім інший смак.

Якщо хочете зробити страву дієтичнішою, використовуйте шматки м’яса без сала та обсмажуйте не на смальці, а на рослинній олії.

Страва чудово зберігається у холодильнику 2–3 дні, а наступного дня стає ще смачнішою.

Шпундра — це більше, ніж просто м’ясо з буряком. Це цілий пласт української історії, смаку та родинного затишку. Її аромат миттєво переносить у бабусину кухню, де їжа готувалась без поспіху, з любов’ю та сенсом. Дайте цій страві шанс і, можливо, вона стане однією з ваших улюблених.

Смачного вам — по-українськи!